Johnny állítólag azután vált meg védjegyévé vált arcszőrzetétől, hogy megtudta: hamarosan debütál a The Depp/Heard Trial című film, mely a volt feleségével, Amber Hearddel folytatott jogi kálváriáját és kettejük viszonyát mutatja be. A sztár New Yorkban fedte fel először új külsejét a rajongói előtt, amikor barátjával és egyben zenésztársával, Jeff Beckkel léptek fel jelenleg is futó turnéjuk keretében – írja a Mirror.

Johnny láthatóan jól érezte magát rajongói körében a koncert után és kiegyensúlyozottnak tűnt, ami nem csoda, hiszen nemrég talált rá a szerelem Joelle Rich ügyvédnő személyében.