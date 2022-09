A The Page Six megírta, hogy a színész Joelle Rich ügyvédnő oldalán találta meg a boldogságot – ő képviselte Deppet a The Sun ellen benyújtott rágalmazási perében, de jelen volt az Amber Heard-ügy tárgyalásain is annak ellenére, hogy ez nem volt szakmai kötelessége.

Sajtóértesülések szerint a londoni Rich papíron még házas és két gyermek édesanyja, ám jó ideje külön él a férjétől. Egy, a lapnak nyilatkozó anonim forrás szerint Depp és Rich már az Amber Hearddel folytatott tárgyalások alatt is randizgattak Virginiában – ilyenkor diszkréten, szállodákban hozták össze a találkozókat, gondosan ügyelve arra, hogy bimbózó kapcsolatuk a kíváncsi tekintetek elől rejtve maradjon.