A LADbible összeállítása szerint Kate eleinte aggódott, hogy tipikus angolsága untatni fogja szívtipró kollégáját, ám félelmei alaptalannak bizonyultak, ugyanis már az első pillanattól fogva tökéletesen megértették egymást.

A legelső közös jelenetük épp az volt, amelyben a színésznő anyaszült meztelenül fekszik Leo karaktere előtt, hogy a fiú aktot rajzolhasson róla.