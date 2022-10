Egyre csak forrnak az indulatok a Nyerő Párosban. A múltkori adásban Bea és Béci ugrott egymásnak, ami miatt a nap végén a modell szerelmével, Törőcsik Danival is összebalhézott.

Bea és Béci között a balhé az egyik játék során tetőzött, amikor Bea Bécire voksolt, mikor Sebestyén Balázs azt kérdezte tőle, szerinte ki a legkevésbé lojális férfi a versenyzők között. Miután a modell megindokolta a döntését, a rapper azonnal személyeskedni kezdett, és azt mondta, Beának rosszindulatú a tekintete, mire a modell megkérte, fejtse ki a gondolatait.

"Én ezt érzem. Ahogy viselkedsz. Sok mindenben, igen. Most így igazán látom. Eddig csak gondoltam, hogy van benned ilyen, de most rájöttem, hogy van benned rosszindulat. Az a tekintet, nem csak felém, nézem, a többi játékos felé is. Sok a düh meg a rosszindulat benned" - adta meg az indoklást Béci.

"Szerintem téged tudod mi zavar? Hogy egy k*rva jó csaj vagyok, és ki merek állni a véleményemért, és meg merem mondani a szemedbe. Nem a hátad mögött. Nem a szövetségeseid által, hanem a szemedbe" - válaszolta Bea.

Innentől elszabadultak az indulatok, és szó szót követett. Bea lebunkózta Bécit, amiért az nem néz a szemébe, Béci pedig erre azzal reagált, hogy kijelentette, nem érdekli, amit a modell mond.

A balhé az esti órákban sem csitult, miután egy feladat részeként Daninak Norinával kellett beszélgetnie, ahol főként ismerkedős kérdéseket tettek fel egymásnak és csak néhány szóban erejéig érintették Béci és Bea konfliktusát.

A beszélgetések végén Törőcsik és párja visszatértek a szobájukba, ahol összevesztek, a modell ugyanis sérelmezte, hogy az Éjjel-nappal Budapest színésze barátkozott Mészárossal ahelyett, hogy rögtön őt vette volna a védelmébe.

"Nem kell nyalni a seggüket, mert rohadtul beleálltak a csajodba"

– mondta a modell, mire Törőcsik azt kérdezte tőle, szerinte hazudik-e, amikor azt mondja, kiállt mellette a beszélgetés során.

"Úgy jöttem vissza, hogy már megint úgy nézel rám... én nem akarom ezt! Nem csak mással, veled se akarok konfrontálódni! Elegem van! Nem érdekel! Rohadjon meg ez a játék, hogyha éppen az van. Hagyjatok már engem úgy létezni, ahogy vagyok" - fakadt ki Dani, aki végül kiment a szobából és magára hagyta kedvesét.