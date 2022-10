Sokan egyáltalán nem figyelnek oda arra, mit és mikor esznek, sőt tízórait és uzsonnát utoljára talán az óvodában ettek. A kisétkezések azonban felnőttként is hasznosak, mi több, elengedhetetlenek az egészséges életmódhoz!

Az emberek többsége egy nap háromszor étkezik és főképp a nap második felében, az ebéd és a vacsora során viszi be a legtöbb kalóriát. Hacsak nem sportolunk esténként, ez hosszú távon hízáshoz vezethet. Nem jó megoldás az sem, ha reggelire fejedelmi lakomát fogyasztunk, majd ezt követően egyre kisebb adagok kerülnek a tányérunkra, ugyanis ez is megterheli a szervezetünket.

A legjobb megoldás a napi ötszöri étkezés lenne, melynek során egész napra elnyújtva, fokozatosan kiegyenlíthetjük a szükséges energiabevitelt.

Nem mindegy azonban, hogy mit és mikor eszünk. A szénhidrátbevitelt például érdemes a nap első felére ütemezni, hogy ténylegesen energiával, ne pedig raktározandó zsírral töltse fel a szervezetünket. Rostokat, fehérjéket ezzel ellentétben a nap bármely szakaszában fogyaszthatunk, persze ezeket sem korlátlan mértékben.

Annak érdekében, hogy ne farkaséhesen üljünk neki az ebédnek és ne sóvárogjunk a vacsora után, érdemes beiktatni a kisétkezéseket. Elsőre úgy tűnhet, hogy ha többször eszünk, akkor hízni fogunk, ám a többszöri étkezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy többet is eszünk. A tízórai és az uzsonna segíthet a fogyásban, ugyanis ezekkel szinten tarthatjuk a vércukorszintünket, és mivel folyamatosan lesz valami a gyomrunkban, elkerülhetjük a falási rohamokat.

A hirtelen behabzsolt nagyobb adag ebéd vagy vacsora emésztése leterheli a szervezetet, ilyenkor beüt a kajakóma és míg hétvégén ez nem olyan nagy probléma, a munkahelyen jelentősen romolhat a koncentráció. A kisétkezések ebben is segítenek, ugyanis biztosítják a folyamatos jóllakottságérzést, ennek hatására pedig a korábbinál kisebb adagokkal is beérjük majd a főétkezések során.

Ahhoz, hogy valóban egészséges, tápláló legyen a kisétkezés, és ne csak az üres kalóriákat növeljük, felejtsük el a péksüteményeket! Bármennyire is csábítóak a különféle csigák, batyuk és táskák, legyenek édesek vagy sósak, ezek reggelire sem megfelelőek. A tízórai és az uzsonna valóban kis adag legyen, ennek megfelelően akár az asztal mellett, munka közben is elfogyaszthatjuk, de egy 10 perces szünet is bőven elég bekapni pár falatot.

Mit együnk tízóraira, uzsonnára a munkahelyen?

Legyen a mértékegységünk a marék, így biztosan nem fogjuk túlenni magunkat reggeli és ebéd, valamint ebéd és vacsora között. Az édes ízek szerelmesei tízóraira és uzsonnára választhatnak gyümölcsöt, az őszi szezonban sült sütőtököt, proteinszeletet, különféle kásákat, otthon elkészített süteményeket (például muffint) vagy házi krémtúrót.

Aki sósra vágyik, az egy kis marék olajos magot, pár szem teljes kiőrlésű vagy korpás kekszet, sajtkockákat, otthon elkészített szendvicset vagy sós aprósüteményt is falatozhat. A humusz vagy a körözött zöldségekkel szintén remek választás.

Az emésztésünket segíthetjük a megfelelő folyadékbevitellel, melyre nemcsak a nyári időszakban, hanem télen is oda kell figyelni. A sima vagy szűrt csapvizet ízesíthetjük pár karika uborkával, citromlével, de ihatunk gyümölcs- és gyógyteát is.

Mintaétrend

Hétfő

Tízórai: Egy marék dió

Uzsonna: Házi vaníliás krémtúró, cukormentesen

Kedd

Tízórai: Két evőkanál humusz, felcsíkozott répával, uborkával, szárzellerrel

Uzsonna: Pár szem korpás keksz, egy marék szőlő

Szerda

Tízórai: Proteinszelet

Uzsonna: Light sajtkockák, fél alma

Csütörtök

Tízórai: Egy kisebb, otthon összeállított szendvics (teljes kiőrlésű kenyér, vaj, sonka, sajt, zöldség)

Uzsonna: 2 korong puffasztott rizs, mogyoróvaj

Péntek

Tízórai: Sült sütőtök

Uzsonna: Egy marék mandula