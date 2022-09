A méregtelenítés vagy tisztítókúra lényege, hogy segítsük és felgyorsítsuk a szervezetünk által elraktározott felesleges, nagy mennyiségben veszélyes anyagok kiürülését. Ha oda is figyelünk arra, hogy mit eszünk, rendszeresen mozgunk és kerüljük a káros szokásokat, a levegővel, a vízzel, az elfogyasztott élelmiszerekkel és gyógyszerekkel valamennyi méreganyag így is bekerül a testünkbe.

Ezek hosszú távon elősegítik a különféle betegségek kialakulását, de a szervi bajok mellett számtalan lelki kísérőtünettel is együtt járnak: ilyen a depresszió, a fásultság vagy éppenséggel a letargia. Ahhoz, hogy felfrissítsük a szervezetünket, és felkészítsük az immunrendszerünket az előttünk álló hideg hónapokra, ősszel is érdemes tisztítókúrát végezni.

Fogyasszunk friss, szezonális alapanyagokat

Mielőtt lekapnánk a drogériák polcairól a gyors megoldást kínáló méregtelenítő kapszulák vagy porok dobozait, érdemes megvizsgálni az étrendünket. Akár fogyni, akár izmosodni szeretnénk, vagy csupán csak jól akarjuk érezni magunkat a bőrünkben, mindegyik úton az étkezés jelenti az első lépést. Bizonyos élelmiszerek önmagukban is támogatják az immunrendszerünket, sőt a tudatos táplálkozással csökkenthetjük a károsanyag-bevitelt, segíthetjük az emésztésünket és a fogyást.

A bélrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű rostot és folyadékot fogyasszunk. Ehhez a legjobb forrást a friss zöldségek és gyümölcsök szolgáltatják, ezért érdemes lenne odafigyelni arra, hogy minden étkezésre jusson belőlük, akár köretként, akár főfogásként. Ősszel és télen sem lehetetlen megoldás, hogy friss alapanyagokkal dolgozzunk, hiszen minden évszaknak megvannak a maga szezonális terményei.

A melegházaknak és a gyorsérést segítő különféle technikáknak köszönhetően egész évben hatalmas a zöldségkínálat a boltok polcain. Egy téli paradicsom vagy újhagyma azonban közel sem tartalmaz annyi táp- és ízanyagot, mint a napfényben, nyáron érett társaik. Helyettük keressük a szezonális terményeket, ugyanis egészségesebbek és finomabbak, sőt a környezetre, a Földre is kevesebb terhet rónak.

Melyek az őszi és téli szezonális zöldségek, gyümölcsök?

Sütőtök, főzőtök, alma, szőlő, szilva, bab, brokkoli, burgonya, cékla, dió, káposztafélék, karalábé, karfiol, saláták, sárgarépa, petrezselyemgyökér

Igyunk gyógyteákat

A folyadékbevitel igazán csak nyáron slágertéma, és amint beköszönt a hűvös ősz, szinte észrevétlenül visszacsökkentjük a naponta megivott vízmennyiséget. A szervezetünknek azonban évszaktól függetlenül mindig szüksége van a megfelelő folyadékbevitelre, elsősorban a tiszta ivóvízre. Sokan viszont nem szeretik a víz ízét vagy ízetlenségét, számukra lehet jó megoldás a különféle üdítők helyett a teázás.

A gyümölcsteákat szinte korlátlan mennyiségben fogyaszthatjuk, persze ügyelni kell arra, hogy mennyi cukrot vagy édesítőt teszünk bele! A gyógyteák használata pici odafigyelést igényel, hiszen egyes növények éhgyomorra, mások étkezés előtt, reggel vagy pedig este fejtik ki legjobban a hatásukat. A gyógyfőzeteket ráadásul nem is lehet literszám fogyasztani, és mindegyiknek megvan a maga saját pozitív tulajdonsága is.

A méregtelenítés céljából összeállított keverékek többsége ugyanazokból a gyógynövényekből áll.

Ha a diófalevelet, a tejoltó galajt, a csalánt, a bodzavirágot, a galagonyát, a fekete ribizli levelét vagy az ezerjófüvet látjuk bármelyikben, nyugodtan választhatjuk.

Ezek a gyógynövények ugyanis tisztítják a testünk legfőbb méregtelenítő szervét, a májat, de jó hatással vannak az emésztésre, az epeműködésre, tisztítják a húgyhólyagot és a húgyutakat, a nyirokrendszert és a vért, emellett segítik a szív munkáját, erősítik az érfalakat. Mivel a csalánlevél vízhajtó, és a többi gyógyfű is serkenti az anyagcserét, a gyógyteák fogyasztása mellett kiemelten fontos a tiszta víz formájában történő folyadékbevitel.

A gyógytea-keverékeket kúraszerűen, tehát napi egy csészével egy-két hónapig fogyaszthatjuk, de utána legalább ugyanennyi idő pihenőt is kell tartanunk.

Mozogjunk, kiránduljunk a szabadban

Az ősz beköszöntével nehezebben vesszük rá magunkat, hogy kimozduljunk a meleg takaró alól, a fűtött szobából, pedig testileg és lelkileg is frissítő lehet már egy könnyed, rövid séta is! A zöld szín, a friss levegő és a természet közelségének pozitív, gyógyító hatása közismert, azonban egy őszi vagy téli sétának vannak más előnyös hatásai is.

A hideg erősíti az immunrendszerünket. Furcsa ellentmondás, hiszen azt nevelték belénk, hogy a hidegben könnyen megfázik, megbetegszik az ember, ám nem véletlen, hogy a skandináv országok lakói előszeretettel merülnek el a jeges vízben a forró szauna után.

A sportolók körében is bevett módszer a hidegterápia, ugyanis az extrém hőingadozás megedzi a testünket. A sokk arra készteti az immunrendszert, hogy megerősödjön, így a korábbi tévhittel ellentétben, nem elősegíti, hanem megakadályozza a meghűlést, megfázást. A hideg levegő felfrissíti a tüdőnket, feszesíti a bőrünket és az érrendszerre is hat, pont ezért viszont nem ajánlott mindenkinek. A szív- és érrendszeri betegségben szenvedők tartózkodjanak a váltózuhanytól, a hidegterápiától!

Pihenjünk sokat, figyeljünk oda a minőségi alvásra

A regenerálódás is része a méregtelenítésnek, hiszen ha a testünket folyamatosan dolgoztatjuk, kimerültek, fáradtak, erőtlenek leszünk. A relaxáció része lehet egy forró, illóolajos fürdő, az olvasás, filmezés, de akár össze is köthetjük a teázás rituáléját a pihenéssel.

Az alvást segíthetjük különféle természetes készítményekkel, például gyógyteákkal is, melyek nem okoznak függőséget. Amellett, hogy pihentetnek, oldják a szorongást, csökkentik a stresszt, így a depresszióra is jótékony hatással vannak.

Mely gyógyteák segítik a pihentető alvást?

Az előre összeállított keverékek mellett a citromfű, a komlótoboz, a kamilla, a macskagyökér, az orbáncfű, a levendula és a fekete ribizli levele is rendelkezik nyugtató, stresszoldó, altató hatással.

Ne maradjon ki a szellemi felfrissülés, a digitális detox sem

A testünk mellett elménknek is szüksége van a felfrissülésre. Egyáltalán nem megvalósíthatatlan, még azok számára sem, akiknek a telefon, az internetet és a közösségi médiás platformok a munkaeszközük. Mindenki találhat a napjaiban olyan perceket, vagy akár órákat, amikor a kütyük nélkül, csak magára vagy a szeretteire tud fókuszálni. Olvashatunk, főzhetünk vagy akár sportolhatunk is, de az is nagy lépés, ha a lefekvés előtti percekben már nem terheljük a szemünket és az agyunkat a kék fény bizonyítottan káros hatásaival.

A digitális detoxról és a praktikákról egy korábbi cikkünkben már részletesen írtunk, ide kattintva elolvashatod.

A tisztaság fél egészség

A tavaszi nagytakarítás mellett érdemes ősszel is rendbe tenni az otthonunkat. Persze, ha mindig ügyelünk a tisztaságra, akkor sosem kell az egész lakást felforgatni és órákon át izzadni a végeredményért, de vannak olyan házimunkák, amelyeket a tisztítókúra részeként érdemes elvégezni. Ilyen például az ágynemű felfrissítése: szellőztessük ki a matracot és a párnát, mossuk ki a lepedőt, a huzatokat, portalanítsuk az éjjeliszekrényt és a hálóban található bútorokat, lámpákat.

A rendszeres szellőztetés a téli időszakban is elengedhetetlen, főleg lefekvés előtt, és pláne akkor, ha szeretjük az illatgyertyákat, párologtatókat, melyek elnehezíthetik a szoba levegőjét, és könnyen fejfájást okozhatnak.