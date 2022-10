Kulcsár Edina és G.w.M a közös interjút adtak, amelyben az egykori modell arról is beszélt, nincs hozzászokva ehhez a jó bánásmódhoz, a rapper pedig azt mondta, a férfi dolga lenne a család eltartása.

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata gyorsan lépett szintet, hiszen már közös gyereküket várják. Kiderült, hogy az együtt töltött idő alatt mindketten változtak: a rapper nem marad ki éjszaka, Edina pedig sokkal kevesebbet dolgozik.

"A terhesség miatt mindentől óv engem Márk az utóbbi időben, még azt sem engedi, hogy egy kicsit nehezebb szatyrot cipeljek. Sosem voltam ehhez a bánásmódhoz hozzászokva, szoknom is kell, de emellett hihetetlenül értékelem a figyelmességét. Ráadásul Márk mellett kevesebbet dolgozom is, amitől azt vettem észre, hogy sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb lettem" - mondta a Story Magazinnak Edina, amire G.w.M is reagált.

"Szerintem nem is volt egészséges az, amennyit ő gürizett. Egy nőnek a párja mellett épp annyit kell dolgoznia, amennyi jólesik neki. A férfi dolga, hogy eltartsa a családját" - mondta a rapper hozzátéve, ő ezt az értékrendet képviseli, szerinte a férfinak meg kell tennie mindent, hogy biztosítsa a család megélhetését, hogy a nő a gyerekekre és a családra koncentrálhasson.