Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Párkapcsolati kérdésekben hajlamos vagy azt hinni, hogy mindenben neked van igazad. Legalább néha ismerd el, hogy a párod győzött. Ha hagyod, hogy örüljön e győzelmének, az csak jót tesz a kapcsolatnak.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Komolynak tűnő flörtbe bonyolódhatsz. De vigyázz, ha elkötelezett vagy, nagyobb bajt zúdíthatsz a fejedre, mint amekkora örömöd telik a kalandban. Még akkor is, ha te csak játéknak gondolod, szánod...

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A párkapcsolatodban most kérdések merülnek fel. Ha a céljaid jók is, de nem találkoznak a társadéval, akkor bizony módosítani kell azokat. Persze ugyanakkor arra is ügyelj, hogy ne mindig te legyél az, aki lemondasz mindenről.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Te hajlamos vagy elfojtani a a bosszúságodat azokkal szemben, akik pedig valóban kárt okoztak neked. Ugyanakkor a ki nem élt haragodat könnyedén borítod rá a közvetlen környezetedben valakire, aki nem is érti, mi történik. Most erre kell figyelned!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A határozottságodra szükség van ugyan, de ezt a pároddal szemben csak módjával vesd be. Az akaratosságod már-már ellenségességnek tűnhet az ő számára. Ha nem akarod őt elüldözni magad mellől, akkor csomagold legalább szép szavakba mindazt, amit elvársz tőle.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha nyugtalan vagy, és belső kétségek gyötörnek, semmiképp se hallgasd el a párod előtt! Még ha egy éjszakát nem is alusztok át, az is megéri, hogy tisztázzátok a kétségeiteket, bizonytalanságaitokat. Hidd el, aztán meg fogsz nyugodni.

Kattints ide, és olvasd el a többi jegy horoszkópját is!