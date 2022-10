Megyeri Csilla és Molnár Zsolt nyerték el idén a Nyerő páros címet, de a kapcsolatuk nem volt mindig ilyen erős. Komoly hullámvölgyeken vannak már túl, volt olyan mélypontjuk, amiből nem hitték, hogy kikerülhetnek. Mindketten sokat dolgoztak, és kevés idejük jutott egymásra.

"Voltak a kilenc év alatt hullámvölgyeink, többször majdnem szakítottunk, de végül mindig kitartottunk egymás mellett, ami manapság nagyon ritka. A hetedik évünkben volt a legnagyobb mélypontunk, tényleg nem sokon múlt, hogy szétmenjünk. Azt éreztük, hogy elmegyünk egymás mellett. Nem tudtunk minőségi időt együtt tölteni, rengeteg volt a feszültség, verbálisan sokat bántottuk egymást. Ez az időszak nagyjából fél évig tartott, és akkor egy álomutazásnak köszönhetően tudtunk kijönni belőle" - árulta el Csilla. Hozzátette, a játék előtt is éppen egy nehezebb időszakban voltak.

"Most is volt egy rosszabb időszakunk, amikor elkezdtünk távolodni egymástól, és közeledni ahhoz a ponthoz, ahova két éve eljutottunk, de a Nyerő páros segített kimásznia gödörből. A mindennapi hajtás után végre együtt tudtunk tölteni minőségi időt. A játék egyfajta terápia volt a számunkra, ami új lendületet adott a kapcsolatunknak. A sikerélmények pedig még inkább összehoztak minket. Azóta jobban odafigyelünk egymásra, több közös programot szervezünk együtt, és kevesebb is közöttünk a vita. Zsolti ugyanis az adásokat nézve szembesült azzal, hogy ilyenkor hogyan is viselkedik. Az egyik benti nagy veszekedésünket látva például bocsánatot kért, és kaptam tőle ajándékot is. Magunkat kívülről látva szembesültünk igazán a hibáinkkal, amiken azóta is dolgozunk" - árulta el a Blikknek.

A páros tagjai a cím mellett 5 millió forintot is hazavihetnek, ennyit gyűjtöttek ugyanis a játékok során. "A pénz hatalmas segítség számunkra, hiszen évek óta keményen dolgozunk azért, hogy megvalósítsuk közös álmunkat: egy kertes házat, ahol családot alapíthatunk. Már régóta nézegetjük az ingatlanokat az agglomerációban. Nagyon rajta vagyunk, hogy 1-2 éven belül ez megvalósuljon. Van félretett pénzünk, de hitelre is szükségünk lesz a mostani árak mellett ahhoz, hogy hozzá tudjunk jutni."