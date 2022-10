A színész a Mission: Impossible-filmek producerével, Christopher McQuarrie-vel együtt kapta a fenyegetéseket, egy sértett, volt kollégájuktól. A kaszkadőrcsapat korábbi alkalmazottja azt nehezményezte, hogy hiába talált helyszíneket a film jeleneteihez, azokra nem volt vevő a rendezőcsapat, ráadásul végül el is távolították a produkcióból.

A sértődött volt munkatárs azt gondolja, a színésznek és a producernek döntő szerepe volt abban, hogy kirúgták.

Tom Cruise és McQuarrie továbbra is dolgoznak a Mission: Impossible 8. részén, de a fenyegetések miatt testőröket fogadták. A dühös alkalmazott nem érte be az életveszélyes fenyegetésekkel, és pert indított a színész, a producer és a Paramount Studios ellen is - írja a The Sun.