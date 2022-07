A szülei nomád életmódot folytattak

Thomas Cruise Mapother IV. néven született 1972. július 3-án: a római szám azt jelöli, hányadik volt ugyanezen a néven a családban. A szülei afféle modern nomádként állandóan vándoroltak az USA területén, emiatt aztán Cruise 14 éves korára már 15 különböző iskolába járt.

Pap akart lenni

Tizenévesen egy ideig komolyan foglalkoztatta, hogy papnak áll, és még egy ferences rendi papneveldében is tanulmányokat kezdett. Egy év után azonban kirúgták, és ekkor fordult a színészmesterség felé. Később - más módon - mégis egyházi elöljáró lett belőle, hiszen csatlakozott a szcientológus valláshoz, ahol a szervezet egyik legfontosabb pozícióját tölti be.

Diszlexiával küzdött

Gyerekkora óta nehezítette a nyelvi-olvasási képességzavar, a diszlexia az életét, és saját bevallása szerint épp azért köteleződött el végleg a szcientológia mellett, mert ők segítettek neki „kigyógyulni" belőle.

Számos rekordot tart

Ő volt az első filmsztár Hollywood történelmében, akinek egymás után öt filmje (Egy becsületbeli ügy, A cég, Interjú a vámpírral, Mission: Impossible, Jerry Maguire) is átlépte a 100 millió dolláros bevételi álomhatárt, ráadásul ezt még az 1990-es években hajtotta végre. De csak ő mondhatja el magáról azt is, hogy egyazon évben főszereplője volt a legjobb film Oscar-díját (Esőember) és a legrosszabb film Arany Málnáját (Koktél) elnyerő alkotásnak is.

Róla mintázták a Disney egyik legismertebb karakterét

Az 1990-es években annyira ő számított „a jóképű filmsztárnak", hogy amikor a Disney animátorai megalkották Aladdin figuráját, az ő arcvonásait használták fel hozzá.

Csak nála magasabb nőket vett el feleségül

Háromszor nősült, mindannyiszor híres hollywoodi szépségekkel, és a 170 centis Cruise-nál Mimi Rogers (174 cm), Nicole Kidman (180 cm) és Katie Holmes (175 cm) is magasabb. Az exnejeit az is összeköti, hogy mindannyian épp 34 évesek voltak, amikor véget ért a házasságuk.

Mesés vagyonokat keres a Mission: Impossible-filmekkel

A karrierje legmeghatározóbb filmszériája a Mission: Impossible-franchise, amiből már a hetedik film érkezik jövőre, miközben épp a nyolcadikat forgatja. Ezeket a filmeket nem konkrét gázsiért, hanem a bevételből való részesedésért vállalta el, ezzel pedig csak az első két rész esetében 70, illetve 75 millió dollár ütötte a markát.

A gyerekei miatt hagyta ott az Oscar-gálát

A 2002-es Oscar-gálát ő nyitotta meg, de aztán nem maradt ott a show további részére, hanem hazasietett – mert épp nála voltak a Nicole Kidman-nel közös gyerekek a válás után, és nem akart elvesztegetni semmit a közösen töltött időből.

Ő az utolsó igazi mozisztár

Hogy miért ragasztották rá ezt a titulust? Mert mára ő az egyetlen igazi hollywoodi filmcsillag, akinek még mindig minden filmjét moziban, nagyvásznon mutatják be, és aki még soha, egyetlen alkalommal sem vállalt szerepet semmilyen tévés vagy streamingprodukcióban.

Az űrben készül forgatni

Híres arról, hogy a filmjei kaszkadőrmutatványait maga hajtja végre, ezen a téren pedig egyre veszélyesebb és különlegesebb mutatványokkal feszegeti a határokat. A következő terve az, hogy ő lesz az első, aki az űrben forgat le egy filmet.