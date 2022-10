Tavaly szeptemberben ért véget Reni és András szerelme, 11 évig voltak együtt. A Blikk azonban azt írta, hogy most újra összejöttek. Egy buliban látták őket, és egyértelműen egy párt alkottak.

"Reni a párjaként mutatta be Andrást a többieknek, és akik rákérdezek, azoknak be is vallotta, hogy ismét együtt vannak. A közös barátaikat nem lepte meg a dolog, ők már egy ideje tudják, hogy kibékültek, és ismét közel kerültek egymáshoz" - mondta a lap informátora.