A napsütéses vénasszonyok nyarát lassan felváltják a borongós, hideg és fakó novemberi hetek, amikor a hangulatunk sem az igazi, sőt sokakon ekkortájt eluralkodik valamiféle mélabú is. Ilyenkor jól jöhet egy kis aromaterápia!

Az illóolajok amellett, hogy kellemes aromával rendelkeznek, terápiás hatással is bírnak, például pozitívan tudják befolyásolni az érzelmeinket, illetve a hangulatunkat is. Ez különösen jól jön, ha valami miatt kifejezetten stresszesek vagyunk, vagy csak egyszerűen ránk telepedett egy kicsit az őszi depresszió.

Ha úgy érezzük, hogy jól jönne egy kis illatos segítség közérzetünk javításához, akkor ezeket érdemes kipróbálni.

Bergamot

A bergamot friss, citrusos, ugyanakkor virágos illat, amely megnyugtat és jókedvre derít. Elűzi az idegességet, a szomorúságot, sőt az önbizalmunkra is jótékonyan hat. Már-már antidepresszáns hatású és a harag, agresszió kezelésében is segít.

Alkalmazás:

Cseppenthetjük diffúzorba, használhatjuk inhaláláshoz, de bőrre kenve is élvezhetjük jótékony hatását.

Kardamom

A kardamom az ázsiai konyha kedvelt fűszere, amely nem csupán az ételeket teszi pikánssá, de meleg, már-már balzsamos illata a lélekre is jó hatással van. Főleg azoknak ajánlott alkalmazni, akik szorongással, hangulatingadozásokkal vagy éppen erős indulatokkal küzdenek.

Alkalmazás:

Diffúzor segítségével a levegőbe juttatva elősegíti a negatív érzelmek felszámolását, de inhalálva vagy fürdővízbe cseppentve is kifejti hatását.

Feketebors

A feketeborsról a legtöbbünknek nem az aromaterápia, sokkal inkább a vasárnapi ebéd jut az eszünkbe, holott a feketebors-olaj remek ellenszere lehet a mentális fáradtságnak, mivel növeli az energiaszintet, segít a döntésekben, elűzi a mélabút és a közömbösséget, sőt bátorrá, magabiztossá tesz minket.



Alkalmazás:

Diffúzorban, bőrön keresztül és inhalálva egyaránt kifejti hatását.

Hinoki

A hinoki vagy más néven japán ciprus egy Japánban őshonos örökzöld, amelynek citrusos, mégis fás, fűszeres illata remekül oldja a szorongást, a stresszt, illetve a különféle indíttatású belső feszültséget. Pihentető, nyugtató hatása mellett energiával is feltölt, valamint serkenti az elmét, így ez az aroma duplán jó hatással lehet ránk a borongós napokon.

Alkalmazás:

Diffúzorba cseppentve kellemesen ellazít, de a fürdővízben, a talpra, csuklóra, halántékra kenve is kifejti hatását.

Kanuka

A kanuka vagy fehér teafa egy Új-Zélandon honos növény, amely mind a teafával, mind a manukával rokonságot mutat. Ez az illóolaj egy igazi jolly joker, ha el akarjuk űzni a stressz, hiszen könnyed, frissítő, kissé mentára emlékeztető illata messzire űzi a szorongást és a depressziót. Emellett tisztítja az elmét, élénkíti a tudatot, mindezt azonban nem úgy teszi, hogy felpörget, hanem pont ellenkezőleg, pihentté tesz minket.

Alkalmazása:

Diffúzórban, bőrre cseppentve vagy inhalátorban is alkalmazható.

FONTOS!Az illóolajok rendkívül koncentráltak, így fontos, hogy a bőrrel való érintkezés előtt megfelelő hígításon essenek át. Ez lehet növényi hordozóolaj, semleges krém, testápoló, aloe vera gél stb.