Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma komoly beszélgetésbe merülhetsz egy közeli családtagoddal. Meglehet, hogy éppen egy szeretteddel kapcsolatban kell szembenézned olyan problémákkal, amiket magadban nem tudtál megoldani. Itt a remek alkalom, hogy most kiköszörüld a csorbát.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Nagy öröm érhet a mai napon: végre önmagadnak is bizonyítasz, úrrá leszel az esendőség érzésén, és nemcsak érzed, de sugárzod is az erőt. Ez abban is segítségedre lehet, hogy újabb pénzforrásokat keress és találj is.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Nagyon jó napra számíthatsz. Úgy, vagy még jobban alakulnak a dolgaid, mint amire számítottál. A magánéletedben már megszoktad mostanában, hogy a te kezedben van az irányítás, és valóban kézbe vetted az ügyeidet. De most a munkahelyeden is átveheted a stafétát. Legyél hát résen!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Az anyagi problémák miatt egyelőre a múlt hónapokban keletkezett lyukakat kell betömködnöd, de ebben is fordulat várható. Hamarosan jó szelet kapsz, és új vizek felé hajózhatsz. Szedd össze a maradék hitedet, és vágj bele!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Nem lehetsz mindenben maximalista, még kevésbé várhatod ezt el másoktól. Egyvalamiben jogos, hogy sokat akarsz: az otthonodat, a családodat érintő kérdésekben. Van valami, amiben eddig nem értettetek egyet a pároddal, de végre sikerült áthidalni ezeket a nézetkülönbségeket.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Kellemesen csalódsz egy ismerősödben. Végre átérezheted a jóakaratát, rá kell ébredned, hogy mindeddig bizony félreismerted őt. A párkapcsolatodban ellenben anyagi vitákra számíthatsz. Legalább te légy nagyvonalú - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide!