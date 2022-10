Szabó Zsófi a napokban teljesen új frizurával jelentkezett, ezzel pedig még jobban felhívta magára a kérők figyelmét. A műsorvezető egyedülálló azóta, hogy Shane Tusuppal szakítottak, pedig bőven lenne jelentkező.

"Jelentkezőkben nincs hiány, valósággal ostromolják a férfiak Zsófit, de ő most úgy érzi, így kerek az élete, kettesben a kisfiával, a családjával és a barátaival, valamint a sporttal eltöltött szabad pillanatokkal és a munkájával, amelyet nagyon szeret. Ő most így érzi jól magát" - mondta a Blikknek egy ismerős. Zsófi rengeteg bókot kap, a Reggeli férfi vendégei is előszeretettel flörtölnek vele.

"Az egy dolog, hogy mindenkinek azonnal szemet szúr, hogy sugárzik, s jobban néz ki, mint valaha, és ezt meg is jegyzik, de vadidegenektől is rengeteg ajándékot, csokrot kap a szerkesztőségbe" - mondta a bennfentes, egy másik ismerős azonban elárulta, Zsófi most nem nyitott a kapcsolatokra.

"Nem akar semmi komolyat, de még egy kötetlen beszélgetéssel vagy kávézással kapcsolatban is elutasító, bár lehet, hogy ez csak óvatosság. Az tény, hogy az elmúlt években nem volt szerencséje a férfiakkal, ezért ez talán érthető is, de a barátainak is azt mondja, köszöni szépen, most minden így jó, ahogy van, nincs szüksége egy új szerelemre az életében" - mondta az illető.