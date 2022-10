A Dancing with the Stars versenyzője, aki hatalmas eredményeket ért el úszásban, most kendőzetlenül mesélt arról, mi vezetett a sportsikerekig, valamint azt is elárulta, milyen lenne számára az ideális szerelem.

"Gyerekként, amikor bántottak és megbámultak, nem tudtam visszavágni semmivel, hogy miben vagyok jó, de amikor jöttek az úszásban az eredmények, akkor már úgy voltam vele, hogy mutogassanak csak. Már letettem valamit az asztalra, és elértem valamit az életben a kitűzött céljaim közül. Bizonyítottam magamnak, ami számomra bőven elég. Azt gondolom, aki mutogat, az sokszor nem lát mögém, nem tudja, ki vagyok" – mesélte a paraúszó, aki bátran vállalta el a Dancing with the Starst is.

"Amikor elvállaltam, hogy részt veszek a Dancing with the Starsban, tudtam, hogy az sok szerepléssel jár, és lesznek negatív megnyilvánulások velem kapcsolatban, nyilván abból adódóan is, hogy más vagyok, mint egy átlagember. Próbálom ezeket kizárni, és magamat adni, azt, aki valójában vagyok" – fogalmazott Bence, aki jelenleg szingli, de nyitott a szerelemre.

"Jelenleg nincs párom. Óvatos vagyok az ismerkedésben, szeretem először megismerni az embert, utána érzelmeket táplálni iránta. Sok idő kell hozzá, hogy valakire azt tudjam mondani, hogy igazán tetszik. Olyan lányt keresek, aki őszinte velem. és önmagát adja. Számomra ezek a legfontosabb értékek egy nőben, a külső csak ezután jön"

– fejtette ki a Hot! Magazinnak.