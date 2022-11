Ahogy megíruk, néhány napja talpig Gucciban állt kamerák elé Kulcsár Edina és G.w.M. A kommentelők azonnal véleményezték is a pár szettjét és az Instagramjukra azóta is záporoznak a hozzászólások.

Nem kímélik követőik Kulcsár Edinát és G.w.M-et. Egy részük ízléstelennek, mások túlzásnak tartják a luxusmárkás szettet.

Volt, aki humort is csempészett a kommentjébe: "Hiányzik a képről egy kis Gucci márka" - olvasható egy hozzászólásban, más úgy vélte, Edina - aki saját bevallása szerint is változtatott a stílusán- szerelése nem elég nőies.

"Persze, van elegánsabb vonala is a Guccinak, de jelenleg ez volt az, ami kényelmes egy kismamának. További szép estét" - válaszolt Márk.

A fanyalgók mellett azonban találhatóak olyan kommentek is, akik védelmükbe veszik Edináékat.

"Csúnya,na hogyne... Akik nagyon fujjognak aztán elmennek a turkálóba ilyeneket kutatni,turkagucci turkaloren meg társaikat.Nem is értem miért írnak hozzátok,de sebaj,Edina nagyon jó ez a szett rajtad,el fogadnám nem is kérdés,jól álltok egymásnak" - olvasható a kép mellett, mint ahogyan ez is: "Mondhat bárki bármit, kurv@ jól nézték ki együtt. A szett ami rajtatok van pedig 10/10. Zseni"

Edina és Márk a TV2 Párharcában látható most, ahol arról is meséltek, hogyan jöttek össze.