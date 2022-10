Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata félig-meddig a nyilvánosság előtt alakul és fejlődik. A szerelem pedig hat mindkettőjükre, teljesen más emberekké váltak és ezt a barátaik is megerősíthetik. A változást érzi Edina is, és nemcsak a lelkére, az öltözködési stílusára is hatott Márkkal való kapcsolata.

Az egykori szépségkirálynő szeretett volna megfelelni kedvesének és a roma hagyományoknak, ezért listát is kért tőle, hogy mire kellene odafigyelnie. Márk azonban nem adott listát, hanem hagyta, hogy összecsiszolódjanak.

Nekem nagyon sok dolog magától értetődő, például hogy az ember nem kelleti magát mások előtt, vagy nem öltözködik úgy. Bár hozzáteszem, az öltözködésem változott talán a legtöbbet mellette: egy bizonyos hosszúságút, vagy ami egy picit áttetsző, azt nem veszem fel

– mesélte Edina a Palikék Világa by Manna adásában.