Emlília egyetlen dolgot bán az életben, hogy édesapja, Paudits Béla sosem láthatta az unokáját. Bár szerette volna elvinni az akkor már nagybeteg színészhez Mátét, már az időpontot is megbeszélték, de a nagy találkozás végül elmaradt.

"Abban az időszakban rengeteget betegeskedett, orvostól orvosig járt. Sosem akart ezzel terhelni, de mellette akartam lenni a bajban is. Emlékszem, épp a halála előtt két héttel beszéltük meg, hogy végre meglátogathatjuk az unokájával, de sajnos, erre már nem került sor, mert kórházba került. Sosem láthatta Mátét" - mesélte el a Blikknek a legendás színész lánya, aki azt is elárulta, hogy bár sosem volt klasszikus apa-lánya viszony közöttük, tartották a kapcsolatot, gyerekkorában énekelni és táncolni is tanult Paudits Bélától.

A hagyatékkal kapcsolatban azt mondta, nincs harc közte és apja barátja és segítője, János között:

"Van végrendelet, János és én is örökösök vagyunk, sosem akartam őt kizárni, tiszteletben tartom édesapám akaratát. Hiszen éppen azért fogadta be Jánost, hogy állandó felügyelet alatt legyen akkor is, amikor nagyon beteg, de mindemellett nagyon jó barátok is voltak" - mondta el Emília, aki nem szeretné, hogy sajnálják, noha épp elég fájdalom ért az elmúlt években, de azt sem szeretné, hogy a szülei emlékét gyalázzák.

Paudits Béla lánya apja halála után, az örökséggel kapcsolatos eljárás közben, véletlenül tudta meg, hogy szülei valójában örökbe fogadták őt, a biológiai szüleit nem ismeri, és egyelőre nem is kíváncsi rájuk:

"Megkerestem édesanyám nőgyógyászát, akinél az én kisfiam is született, és akinél – úgy tudtam – én is születtem. Ő megerősítette, amit akkor már sejtettem: nála születtem ugyan, de nem az édesanyám hozott a világra. Ma már tudom, kik a vér szerinti szüleim, de egyelőre elég volt a sok megrázkódtatásból, ezért nem kerestem fel őket. Lehet, hogy soha nem is fogom..." - nyilatkozta Emília a lapnak.