A kalandreality háziasszonya, Ördög Nóra azonban fontosnak tartotta, hogy tisztázza a helyzetet: állítása szerint a szóbeszédnek nincs valóságalapja.

Már állítólag a Redditen is téma, hogy milyen kulisszatitkokat lehet innen megtudni. (...) Nem jött össze amúgy senki senkivel. Láttam, hogy erről volt most pletyka, de én ezt nem is akarom tovább szítani, mert teljesen alaptalan. Azt is láttam, hogy valaki odaírta, hogy „Hát én egy stábtag vagyok." Kizárt, hogy stábtag legyen. Ezt most mondom. Tehát aki ilyen infókat terjeszt, az valószínűleg csak messziről jött ember és nagyot mond" – idézte a műsorvezető szavait az nlc.hu