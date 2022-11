Bár a fiatal énekesnő szerelme a zene és az éneklés, más területhez is van affinitása, ezért azt tervezi, jövőre ismét beül az iskolapadba – tudta meg a Blikk.

Amióta az eszemet tudom, énekesnő szeretnék lenni, azonban tisztában vagyok azzal, hogy nem könnyű ez a szakma. Mindenképpen szeretnék egy másik utat is, még akkor is, ha meg tudnék élni az éneklésből. Jövőre jelentkeznék egyetemre, business management szakon szeretnék tanulni. Igaz, ez teljesen más pálya, mint az éneklés, de ha a reáltárgyak annyira nem is a kedvenceim, a pénzügyeket szeretem, azokban szerintem jó lennék. Papáék szerint is jó, ha van egy „védőhálóm", de természetesen az első az életemben az éneklés marad" – fogalmazott Enikő.