Túlságosan domborodik a pocakod, holott nem is vagy terhes? Nem vágtál be ebédre egy fél marhát, sőt még 10 kiló súlyfelesleggel sem küzdesz? Ez lehet az oka!

Amikor egy nőnek túlságosan is domborodik a pocakja, ám láthatóan nincs rajta (sok) súlyfelesleg, általában arra gondolunk, hogy nagyon beebédelt vagy terhes. Pedig ahhoz, hogy elérjük a vágyott, lapos, tónusos hasat, sok dolognak a helyén kell lennie.

Mitől domborodik a pocak?

Szóval, ha nem terhesség és nem is súlyfelesleg, akkor vajon mi okozhatja a has puffadását?

Menstruáció

Valószínűleg az összes hölgy tapasztalta már, hogy a menstruáció előtti napokban a has puffadt, sőt sok esetben szinte feszül. Ez a hormonális változásoknak köszönhető, és olyan praktikákkal mérsékelhetjük, mint amilyen a természetes vízhajtók fogyasztása (pl. teakeverék, áfonya), a sóbevitel mérséklése vagy az alkohol és a koffein elhagyása.

Emésztőrendszeri problémák

A második leggyakoribb oka annak, ha valakinek szinte állandóan puffadt a hasa, hogy valami gond van az emésztésével. Ez lehet liszt-, tejcukor-, gluténérzékenység vagy IBS, a lényeg ugyanaz: valami nem működik jól odabent, ez pedig hasi görcsökhöz, emésztési problémákhoz és puffadáshoz vezet. Ilyen esetben ez nem csupán esztétikai probléma, így érdemes gasztroenterológus segítségét kérni.

Gyenge hasizom

Hiába karcsú valaki, attól még előfordulhat, hogy a hasa továbbra sem lapos. Mi ennek az oka? Általában az, hogy a testsúlyát valamilyen (mértéktelen) diétának köszönheti, nem pedig a sportos életmódnak. Ha azonban a test sanyargatásával lesz valaki nádszálvékony, attól még a hasizmai edzetlenek maradnak, márpedig ahhoz, hogy a has lapos legyen, erős keresztirányú hasizomzatra (haránt hasizom) van szükség, ezek az izmok tartják ugyanis a helyükön a belső szerveket, amelyek ennek hiányában előrenyomulnak – a has pedig kidudorodik.

Ezektől is domborodhat a has

A fentiek nagyjából ismert okai annak, hogy mitől lehet a kelleténél domborúbb a pocak, ám akadnak egyéb tényezők is, amelyek miatt búcsút inthetünk a lapos hasnak.

Helytelen légzés

Ilyen például a helytelen légzés. A férfiakra általában a hasi légzés jellemző, míg a nőkre a mellkasi, ezért is figyelhető meg, hogy a férfiak hamarabb kezdenek pocakosodni, mivel emiatt a hasfaluk hamarabb kezd kitágulni. Ugyanakkor, ha a rekeszizom görcsössé válik és a mellkas veszít a mobilitásából, akkor a hölgyeknél is elindulhat ez a folyamat, amely puffadt hastájékot okozhat.

Helytelen táplálkozás

Azt mindenki tudja, hogy ha több kalóriát visz be valaki, mint amennyire a szervezetnek szüksége lenne, az bizony deréktájéki párnácskákat eredményezhet. Ám nem csupán a finom falatok túlzott fogyasztása növelheti a derék térfogatát, hanem az is, ha a folyadékbevitel nem megfelelő. Mindazok, akik gyakran észlelik magukon, hogy súlyfelesleg híján is kidülled a hasuk, mérlegeljék, hogy mennyi szénsavas italt fogyasztanak? Itt ugyanis az oldott szén-dioxid a bélben szabadul fel, ami bizony nagyban növelheti a belek keresztmetszetét és így a has térfogatát is. Szénsavas ásványvíz, üdítő vagy sör – egyre megy, a hatás ugyanaz!

Rossz testtartás

A legtöbben nem gondolják, hogy rossz a testtartásuk, pedig sokaknak van ezzel problémájuk. Ráadásul a rossz tartás nem csupán nyak- vagy hátfájást eredményezhet, de előredülledő hasat is.

Érdemes egy tükörben ellenőrizni a tartásunkat: húzzuk ki magunkat, a vállakat toljuk le, és vigyázzunk, hogy a fejünk ne essen előre. Nagyon fontos az is, hogy a medence a helyén legyen, hiszen, ha előrebillen, akkor bizony a has domborodni fog, legyünk bármennyire karcsúak és fittek.

A medencefenék izmai

Végül, de nem utolsósorban szenteljünk kicsit több figyelmet a medencefenék izmainak edzésére is, ha ugyanis ez a terület túl gyenge, akkor a hasi szervek nem kapnak megfelelő alátámasztást, sem a kismedencei szervek nem maradnak a megfelelő pozícióban, és ez szintén a has domborodásához vezethet.