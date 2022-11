Az ősz egyik szezonális és méltán kedvelt zöldsége a sütőtök, amely nem csupán ezer módon elkészíthető és nagyon finom, de tele van értékes hatóanyagokkal is. Így mind elfogyasztva, mind magunkra kenve remek választás lehet.

A sütőtök tele van A-, B 1 -, B 2 -, B 6 - és C-vitaminnal, emellett pedig tartalmaz karotint, folsavat, niacint, biotint, kalciumot, cinket, mangánt, rezet, vasat és foszfort is. A hatóanyagok egy része azonban nem csupán belsőleg, de külsőleg alkalmazva is jót tesz nekünk, így érdemes a sütőtököt a szépségápolásban is alkalmazni. Szerencsére, akik idegenkednek a csináld magad beauty termékektől vagy nem annyira a sütőtök hatására vágynak, csak jó bulinak tartják, ha ősszel „tökölnek" kicsit, azoknak sem kell aggódniuk, hiszen számos kozmetikai márka előrukkolt már sütőtökös termékekkel.

The Body Shop

Sütőtökös arcmaszk

A The Body Shop például egy egész termékcsaláddal rendelkezik sütőtök vonalon. Akad köztük kézkrém, fürdőbomba, tusfürdő és testvaj is. A mi érdeklődésünket azonban leginkább a sütőtökös arcmaszk keltette fel, amely egyetlen lépésben tisztít, radíroz és ápol, ráadásul fokozza a bőr ragyogását is, mindezt pedig természetes sütőtökenzimekkel teszi.

Ára: 11.990 Ft/ 75 ml

Vegetable Beauty

Erősítő sampon sütőtökkivonattal

Ez a sampon már a megjelenésében is érdekes, hiszen nem szokványos flakonba csomagolták, hanem tubusba. Ennek ellenére nem egy fogkrémről beszélünk, hanem egy olyan samponról, amelyet a gyenge, törékeny és vékony szálú haj kezelésére fejlesztettek ki, és sütőtök-, bambusz-, ginzeng- és gingko-biloba kivonatot is tartalmaz.

Ára: 3.700 Ft/ 200 ml

Magister

Pump hair up hajmaszk

Ha már sampon volt, akkor jöjjön egy hajmaszk, hiszen aki ápolt frizurára vágyik, annál a hajápolási rutin szerves része a maszk is. Ez a sütőtökös verzió a nehezen kezelhető, fénytelen, a végeinél pedig töredezett haj megmentője, hiszen a benne található növényi koffeinnek, a keratinnak, valamint a sütőtök- és almakivonatnak köszönhetően ragyogóvá és erőssé varázsolja a hajkoronát!

Ára: 3.190/ 100 ml

Vis Plantis

Tápláló testápoló sütőtökkel

Ez a testápoló azoknak lesz a kedvence, akiknek a bőre száraz, fürdés után kellemetlenül feszül, húzódik, sőt hámlásra is hajlamos. Mindezeket a problémákat ugyanis remekül orvosolja ez a tökmagolajat (is) tartalmazó, könnyed lotion, amely amellett, hogy táplálja és rugalmasabbá teszi a bőrt, a sütőtöknek köszönhetően serkenti a kollagénszintézist, az E-vitamin pedig hatásosan harcol a bőr idő előtti öregedése ellen.

Ára: 1.590/ 200 ml

Naturalskin

Pumpkin spice ajakápoló

Késő ősszel mindenkinek szüksége van – akár alkalmi jelleggel is – egy jó ajakápolóra, hiszen a hideg, szeles időt az ajkaink is megérzik. Ilyenkor remek választás lehet egy olyan szájbalzsam, amely nem csupán ápol és mélyen hidratál, de az illata is jókedvre derít. A Naturalskin ajakápolója pedig pont ezt tudja: organikus sheavaj és jojobaolaj tartalmának köszönhetően puhít, regenerál, intenzív sütőtök-, fahéj-, szegfűszeg- és kardamom illatával pedig igazán őszi-téli hangulatúvá varázsolja a napjainkat.

Ára: 1.590/ 4.4 ml