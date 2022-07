Mindenki ápolt, dús és fényes hajkoronára vágyik, amely nem zsíros, de nem is száraz, jól formázható és semmiképpen sem olyan, mint egy szénakazal. A rossz hír, hogy eredendően ez csak keveseknek adatik meg. A jó viszont az, hogy mindenki javíthat a saját hajának alapállapotán.

Lássuk be, hogy vannak, akiket csodás génekkel áldott meg az ég. Ők azok, akik bármennyi hamburgert esznek, vasággyal együtt ötven kilót nyomnak, akiknek eleve ragyogó az arcbőrük vagy akik dús, fényes sörénnyel rendelkeznek. Szerencsére azoknak sem kell búsulniuk, akik nem nyertek a genetikai lottón, ők sokat tehetnek az álmaik eléréséért edzéssel, tudatos arcápolással vagy egy jó hajápolási rutin kialakításával.

Nézzük is, mit csináljunk, ha a loboncunkkal van némi gubanc. Az alap hajápolási rutinról már írtunk egy előző cikkünkben, most pedig egyel emeljük a tétet, és megnézzük, mivel ápolhatjuk a tincseinket haladó szinten.

Hajmosás előtti termékek

Ha nagyon száraznak, fakónak vagy töredezettnek találjuk a hajunkat, ugyanakkor kifejezetten gyorsan zsírosodik a frizuránk, akkor nagy segítség lehet egy jó hajmosás előtti pakolás. Ezeket típustól függően vagy száraz vagy nedves hajra kell felvinni és minimum 10 perc hatóidőt kell nekik hagyni – de lehet többet is. Ezután következhet a samponos hajmosás és a kondicionálás.

Szintén a hajmosás előtti ápolás kategóriába tartoznak a különféle szalicilsavas fejbőrhámlasztók. Ez valójában nem hajápolás, hanem sokkal inkább fejbőrápolás, ám mivel a fejbőr és a haj elválaszthatatlanok, így ezt is ide soroljuk. A szalicilsavas hámlasztás azoknál jöhet szóba, akiknek nagyon gyorsan zsírosodik a hajuk vagy korpával küzdenek. A hámlasztót hajmosás előtt, száraz fejbőrre kell felhordani, jól bemasszírozni, majd 10 percig rajta hagyni. Utána pedig jöhet a hajmosás.

Akinek szükséges, az egyébként a két lépést össze is vonhatja, azaz a fejbőrre tehet szalicilsavas hámlasztót, a hajhosszra pedig mosás előtti pakolást.

Mosás utáni ápolás

A samponos hajmosás után mindenképpen szüksége van a hajunknak egy kis utókezelésre. Ha sietünk vagy csak az alaprutint tartanánk be, akkor kenjünk fel 3-5 percre egy kondicionálót – csak a hajra, a fejbőrre ne! Ez lezárja a kutikulát, így megóvja a hajat.



Aki viszont valóban ápolni szeretné a tincseit, az rakjon fel egy hajmosás utáni pakolást, amely mélyen behatol a hajszálakba és belülről ápol. Nagyon fontos, hogy a kondicionáló nem pakolás, a pakolás pedig nem kondicionáló, így ne keverjük a szezont a fazonnal. A pakolásnak nem az a célja, hogy lezárja a sampon által megnyitott kutikulát, hanem hogy behatoljon a hajba és minden jóval ellássa. Ezt követően szükség van a kondicionálóra is, hiszen ez zárja le a hajszálak pikkelyeit. Tehát a helyes sorrend: sampon (megnyit), pakolás (táplál), kondicionáló (lezár). Soha ne gondoljuk azt, hogy a pakolás kiválthatja a kondicionálást, ugyanis a kettőnek teljesen más a funkciója. Ha nem akarunk annyit pepecselni, akkor inkább hagyjuk ki a pakolást és szorítkozzunk a sampon+kondicionáló szent kettősére.

A hajpakolást érdemes hetente minimum 1x alkalmazni, de akár minden mosásnál is lehet.

Leave-in termékek

A leave-in termékek azok a kencék, amelyeket nem kell kimosni a hajunkból. Ide tartoznak a hővédők, a hajspay-k, egyes hajkrémek, szérumok, és a hajolajok is.



A hővédőt minden hajszárítás előtt alkalmazzuk, illetve ha hajvasalót, hajsütővasat használunk. Ez egy külön réteggel vonja be a hajszálakat és óv a károsodástól.



A különféle hajspray-k- és krémek használata opcionális és nagyon sokoldalú. Ezeket felkenhetjük hajszárítás előtt, de két hajmosás között is jó szolgálatot tehetnek, főleg, ha hidratáló, tápláló összetevőket tartalmaznak. Ha úgy érezzük, hogy a hajmosást követő második, harmadik napon a tincseink megint száraz tapintásúak, szöszösek, a frizuránk száll és gubancolódik, akkor használjunk nyugodtan hajban maradó, azaz leave-in termékeket: sűrű, vastag szálú hajra krémeket, kevés, vékony szálú és lelapulóra inkább a spray-s típusokat vagy a szérumokat.



A hajolaj pedig a hajvégek extra ápolója, amelyből akár minden nap tehetünk egy keveset, de csakis a hajvégekre!

+1 Kíméletes fésülés és szárítás

A haj vizesen nagyon sérülékeny, így ilyenkor még a szokásosnál is körültekintőbben kell bánnunk a tincseinkkel. Fésüléskor ne tépjük, ne húzzuk, hanem lentről felfelé haladjunk a fésüléssel – ez egyébként a száraz hajra is igaz.

A hajszárítás sem ördögtől való, sőt sokkal jobb megoldás, minta vizes hajjal feküdnénk le aludni. A lényeg, hogy alacsony hőfokon és alacsony intenzitással szárítsuk a frizurát, hogy ne süssük meg és ne kócoljuk össze a hajszálakat.