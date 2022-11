Kevin lovászként végzett, ám mindig is a zene vonzotta, most pedig a tehetségkutatónak hála az álmait éli. A 19 éves srác az édesanyjával él, édesapja másfél éves korában elhagyta. Bár azóta nem hallott felőle, amikor meglátta a képernyőn, rögtön felkereste, Kevin azonban visszautasította apja közeledését.

„Nem tudom, mi van vele. Másfél éves koromban elhagyott. Azért mosolygok, mert nem tudom, ki ő, egy idegen. Annyit tudok, hogy Pesten van és szakácsként dolgozik. 14 évesen megkeresett, de az is csak hülyítés volt. Találkoztunk, de utána nem beszéltünk (...)Az X-Faktor óta olyanok is megkerestek, akik azt állítják, a rokonaim, de életemben nem hallottam róluk. Apám felesége vagy barátnője is keresett, mondta, hogy beszélnem kéne vele, mert mégiscsak az apám. Én annyit írtam, hogy nekem nincs apám és letiltottam"

– mondta Kevin Szabados Áginak, és hangsúlyozta, hogy sem őt, sem három testvérét nem akarja látni. A beszélgetésben a fiatal tehetség alkoholista nagyapjáról, szerelmi csalódásáról és a lovak szeretetéről is beszélt a műsorvezetőnek.