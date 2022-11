A Szűz jegy szülöttét meglepi a sors, olyasmiben ér el eredményt, amire nem is számított. Napi horoszkóp következik péntekre

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Kissé elégedetlen vagy a helyzeteddel: úgy érezheted ma, hogy míg mindenki másnak aranyélete van, a te sorsod sanyarú. Hát, ez azért nem egészen így van, ezt ma neked is be kell látnod... A helyzeted értékelése a hangulatodtól is függ. Láss tisztán!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Nehéz beismerned, hogy a párodnak veled szemben igaza volt, s még inkább azt, hogy ha te vagy a vétkes valamiben. Szerencsére a másik nem is várja el a nyílt bocsánatkérést. De azért valamivel kedveskedhetnél neki.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ha van kedved hozzá, ha nincs, ma mindenképpen muszáj lenne eleget tenned egy meghívásnak. Nem halogathatod tovább az időt, hogy egy régi ismerősödet visszahívd, vagy meglátogasd. Talán attól tartasz, hogy az illető olyan kéréssel fordul hozzád, amit nem teljesíthetsz, és lehet, hogy nem is alaptalan ez a félelmed, ma mégis keresd fel őt! Tartogat még meglepetéseket ez a helyzet.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Derűs napok várnak rád, és te ennek már jó előre örülhetsz. A hétvégi pihenésre készülsz, nem is tervezel nagyon komoly programot. Inkább hagyj teret a spontaneitásnak. Úgyis úgy lesz a legjobb, ahogy majd lesz!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A karrier és a család kerülhet ma zavarba ejtő konfliktusba az életedben. Nehéz ma még jó döntést hozni, beszélgess inkább, és hagyd mérlegelni, megérni a dolgokat. Jövő hétre már minden tisztábban fog látszani, és könnyebb lesz a döntéshozatal is.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Olyan téren érhetsz el jó eredményeket ma, amikre igazán nem is számítottál. Talán valami rejtett képességedre derül fény, vagy olyan kapcsolatodra számíthatsz, akiről már rég meg is feledkeztél Használd ki a kínálkozó lehetőségeket!

