A 23 éves tehetség a napokban közösségi oldalán is kifejezte, hogy elege lett a körülötte kialakult felhajtásból és a rosszindulatú szóbeszédből, ezért úgy döntött, egy időre visszavonul.

„Egy közszereplőnek mindent tűrni kell." Ez egy kimondhatatlanul kegyetlen mondat, amivel a végtelenül gonosz, rosszindulatú emberek nyugtatják magukat, hogy tükörbe tudjanak nézni és békésen alhassanak az ítélkező, fájdalmat és maradandó sérüléseket okozó véleményük után. (...)

Ez a poszt most arról szól, hogy elfáradtam. Tudom, hogy a Jóisten megajándékozott valamivel, vagy valamikkel, amiért hálával igyekeztem minden negatív ellenére kitartani és arra koncentrálni, hogy adjak belőle a világnak. Annak, akinek szüksége van rá. Akkor is, ha sokszor nekem jobban fáj, hiszen magamból osztok meg egy túl nagy részt, amit sok ember a saját feszültsége levezetésére felhasználható céltáblájának tekint. Ezt is megértem, senkinek nem könnyű. (...) Ez egy kis ország rengeteg rosszindulattal. (...) Én ebben nem szeretnék részt venni. A következő napokban nem fogok posztolni, próbálni szeretnék és eldönteni, hova tovább. Köszönöm – olvasható a híresség bejegyzésében.

Az énekesnő egyik szomszédja a Blikk érdeklődésére megerősítette ezeket az információkat.