A rajongók mellett egykori mentora, Szikora Robi is nagyon aggódik Tóth Andiért. Az énekes bízik abban, hogy az énekesnő talpra áll, és a mostani mélypontból később profitálni is tud.

Ahogy arról mi is írtunk, Tóth Andi az elmúlt hetek támadásai után a hétvégén hosszú posztban írt arról, hogy lelkileg nagyon mélyen van. Sorait azzal zárta, hogy egy időre visszavonul, és átgondolja, hogyan tovább.

Akárcsak Andi rajongói és követői, egykori mentora, Szikora Robi is abban bízik, hogy az énekesnő hamarosan újult erővel tér vissza.

"Andi mély érzésű, vérbeli művész, akit sokkal érzékenyebben érintenek a negatív vélemények, mint egy átlagos embert. Ráadásul egyedül van, távol a családjától, nincs biztos pont az életében. Örülök, hogy Marics Peti mellette van, de ő is művészlélek, hasonlóan éli meg és látja az ilyen helyzeteket, mint Andi"

– fejtette ki a Blikknek az R-GO frontembere, aki nagyon aggódik egykori mentoráltjáért.

"Sokszor ki szokott bukni, amit megértek. Fiatalon én is ezen az úton voltam, de idővel rájöttem, csak magunkkal szabad foglalkozni, mert különben mentálisan rámegy az ember. Andit is igyekszem erről meggyőzni, tanácsokkal ellátni, de csak finoman, és hagyok neki időt, hogy az elmondottakat feldolgozza, mert elég önfejű lány. Gyakran mondom neki, ne vegye a szívére a támadásokat, és ne azzal foglalkozzon, hogy mit mondanak, hanem azzal, hogy ki. Most látom, hogy nagyon mélyen van, de nem szabad feladnia, hiszen hatalmas tehetség. Fel kell ebből is állnia, és meglátja, később ezeket az érzéseit kamatoztathatja a művészetében. Ha pedig segítségre van szüksége, az én ajtóm mindig nyitva áll előtte– fűzte hozzá Szikora.

Andit legközelebb a Dancing with the Stars színpadán láthatják a nézők, egy produkció erejéig ugyanis visszatér Andrei Mangra oldalán.