Tóth Andi mindig is megosztó személy volt, de mostanában különösen sok bántást kap, az emberek mindig a legrosszabbat feltételezik róla. Hétvégén nem tud részt venni a Dancing with the Stars azon adásában, amelyben a volt versenyzők is visszatérnek, az emberek pedig egyből elkezdtek kombinálni.