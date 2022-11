Köllő Babett a Sztárban sztár leszek! című műsorben viselt legutóbbi ruhája meglehetősen nagy figyelmet kapott. Habár a színésznő minden testrészét fedte az öltözék, mégis sikerült egy kis polgárpukkasztást belevinni a ruhába. Babett felsőjén ugyanis csillámos tapasz volt a mellbimbói helyén. A műsor stylistja elárulta, mi a célja a különöző, feltűnő ruhadarabok kiválasztásával, ugyanis Babett mindig extravagáns öltözékben jelenik meg.

"Általában előre szoktam tudni, hogy a 10 adásban mik lesznek a szettek, amiket elkészítünk neki. (...) Nekem nagyon fontos, hogy változatos legyen, és mindig egy új karakterbe bújtassuk és kísérletezzünk. (...) Hiszen hol, ha nem egy ilyen műsorban, mint a Sztárban sztár, ami az átalakulásról szól. Szerintem ennek is pont van helye, még akkor is, ha mondjuk adott esetben szokatlan vagy polgárpukkasztó (...) most azt írták kommentben, hogy bicskanyitogató" - árulta el Kiss Márk azt, hogyan reagáltak Babett mellimbós szettjére az emberek.