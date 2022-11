Demcsák Zsuzsa Dominikán forgatja hetek óta a Money or Love című realityt, a helyszínről pedig rendszeresen posztol. A fotók alatt azonban megjelentek olyan kommentek, aminek a műsorvezető egyáltalán nem örült. "Nagyon sovány vagy, már ne is haragudj! Eszel te rendesen?? Kint vannak a csontjaid" - írta az egyik kommentelő, amire a műsorvezető is reagált. "Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a testszégyenítő üzeneteket fejezze be! Köszönöm" - kérte követőit Demcsák Zsuzsa.

Arra, hogy sokan támadták a műsorvezetőt alakja miatt, Köllő Babett is reagált. "Zseniálisan néz ki, gyönyörű, atyaég! Minden nő megirigyelné az alakját. Magas, vékony, akármit felvehet" - mondta a Ripostnak Babett.