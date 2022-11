Hatalmasat robbant a hír a napokban, miszerint VV Hunor drogbotrányba keveredett . Míg az egykori villalakó most hatalmas bajban van, addig villatársa, VV Roland élete teljesen más irányt vett a Való Világ 9 óta.

Roland azon kevesek közé tartozik, akiknek sikerült profitálni a valóságshow-ban való szereplésükkel. Miután kikerült a villából, nem sokkal később megkereste az RTL, hogy lenne-e kedve dolgozni az Anikó show-ban, amit örömmel el is vállalt. Azóta is a csatornánál dolgozik, a háttérben dolgozik, és elmondása szerint nagyon élvezi. Ráadásul a kedvesét, Dominikát is a csatornánál találta meg, akivel már több mint három éve vannak együtt, és idén márciusban született meg az első közös gyermekük, Noel.

"Még csak 33 éves vagyok, szóval szeretnék majd szórakozni, de most a kedvesem, a kisfiam és a munka élvez prioritást. Az apaság teljesen megváltoztatott, egészen más fontos a fiam születése óta, mint azelőtt. Sokat dolgozom, kevés szabadidőm van, amit a szeretteimmel töltök. A barátaimra sincs annyi időm, mint korábban, néhányan ki is koptak a társaságomból, az egykori villatársaimmal pedig ritkán beszélek. Más irányt vett az életünk" – mesélte a Blikknek az egykori villalakó, majd üzent a november 20-án induló Való Világ 11 játékosainak is.

"Adják önmagukat, ne játszanak szerepet. Álljanak ki a véleményükért, és úgy viselkedjenek, ahogyan a kinti életben is, különben a villából kikerülve, támadások kereszttüzében találhatják magukat" - javasolta.