A pirosak megnyerték a lakóhelyért folytatott küzdelmet, így ők költözhettek be a parasztházba. Már az első napon komoly széthúzás indult a csapaton belül – Smaltig Dalma és Szorcsik Viki külön klikket alkotva, több csapattársukkal is vitába keveredett. A győzelem ellenére Dalma kritizálta, hogy a játék második fordulóját elvesztették a pirosak, azt, amikor Norbi és Miki futottak a csapatért. Szarvas Andi megvédte a fiúkat és hangot adott a saját igazának, ám Dalmának és Vikinek ez nem tetszett. Később Nyertes Zsuzsát is megbántotta a két lány. A történtekről a fiúknak sincsenek jó véleménnyel.

„Amikor Dalma kinyitotta a viszály szelencéjét, az derült égből villámcsapás volt számomra. Mindezt az első napon, egy győzelem után. Őt rendbe kell szedni" - mondta Vajtó Lajos.

Dudás Miki Norbikának mondta el a véleményét:

„Észrevetted, hogy ezt a mai játékot mennyire próbálják boncolgatni? Főleg Dalma meg Viki. Annyira tudtam, így legyen ötösöm a lottón, ha hibázunk véletlenül, akkor azt le nem mossuk magunkról. Az a szerencse, hogy megnyertük az egészet, mert különben kapnánk az ívet, hogy miattunk vagyunk a pajtában. Ők ilyenek, két elég erős egyéniség ez a csaj, nem is akarok velük vitába szállni. Próbáltam felkészülni arra, hogy itt azért nem csak fizikálisan lesz megterhelő ez a farmélet. Hanem itt idővel mindenkiből kijön a valódi énje. Van egy kis félelmem attól, hogy mi lesz itt hosszú távon."

Az ellentétek azonban csak fokozódtak a hét további részében. Kérdés, hogy milyen hatással lesz ez a kedden induló első termelési feladat végeredményére.