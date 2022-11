Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A szingli Kos a flörtölésben örömét leli, de az elköteleződést nem igazán neki találták ki. Most mégis úgy érezheted, hogy érzelmileg is megérint a másik, és ez legalább annyira megriaszt, mint amennyire örömmel tölt el. Úgy látszik, van miben változnod.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Úgy érzed, végre a megvalósulás útjára léphetsz a terveiddel. Sajnos azonban mindaddig, amíg a párodat nem győzöd meg erről, aligha tudsz örülni a sikereidnek. A harmonikus háttér nagyon fontos, és az, hogy érezd, igazán szeretnek.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A megoldást a mostban találhatod meg, feledd hát végre a tegnapot, a múltat. Ha folyton elmúlt bajokon rágódsz, akkor nem látod meg a mai nap adta lehetőségeket. Meglehet, nem több mint egy kellemes séta egy igaz baráttal. De valódi örömöt ad.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Kreatív és lendületes vagy, s ha ezt a képességedet nem kamatoztathatod a munkában, akkor a mai napon, az otthonodban kell megélned ezt az oldaladat. Akár valamit fel is újíthatsz a házban, vagy átrendezheted a lakást.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Jó érzéked van ahhoz, hogy tudd, mikor érdemes beszélned, és mikor jobb, ha inkább hallgatsz a tudásodról. Nem is csak az időzítés számít, hanem az is, hogy kinek mennyit árulsz el. Van, amit pedig jobb, ha magadnak tartasz meg. Ma nagyon ügyesen ellavírozol kényes helyzetekben is. Valamiben pedig nagyon szerencsés is leszel.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Többet kellene foglalkoznod a párkapcsolati kérdésekkel és a másik érzéseivel. Az nem elég, hogy egy fedél alatt éltek és egy asztalnál esztek. Részletekbe menően kellene megbeszélnetek a közös terveket, és a lelki dolgokra is sort kellene kerítened - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.