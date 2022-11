Az adventi kalendáriumokról a leggyakrabban a mesefigurás csokikockákra asszociálunk, pedig manapság már nagyon sokféle karácsonyi naptárból válogathatunk – akár gyerekeket, akár felnőtteket (esetleg magunkat) lepnénk meg velük. Mutatunk is néhány izgalmas típust, amelyek biztosan mosolyt csalnak a legkisebbek arcára.

Autós – Hot Wheels (Mattel)

Melyik kisfiú nem rajong az autókért? És melyik kisfiú ne rajongana egy olyan karácsonyi naptárért, amely telis-tele van szuper autós meglepetésekkel? Ugye? A fiús szülők jól tudják, hogy kisautóból soha, de soha nem elég! Akkor sem, ha már vagy száz darabos a gyűjtemény... néhány még tuti hiányzik. Szóval, kell-e jobb ajándék az adventi időszakra, mint egy olyan kalendárium, amelynek segítségével rengeteg téli, autós élményt élhet át a család kocsikért rajongó tagja. Ennek a naptárnak 16 ablaka a forró téli kalandokhoz használható kiegészítőket, további 8 "garázsajtó" pedig egy-egy kisautót rejt, ám a legjobb, hogy maga a kalendárium doboza is a játék része, amelyet ha kinyitunk, egy mesebeli, téli háttérré, valamint egy autópályává változik, ahol máris kezdődhet a száguldás. Ha pedig még apa is nagy autó fun, akkor dupla lehet az öröm és mehet a családi bontogatás egész decemberben. Brumm, brumm!

Lovas – Schleich

A kislányok szívét általában két dolog dobogtatja meg nagyon: a Barbie babák és a lovak. Ha a te gyermeked is él-hal mindenért, aminek köze van a lovakhoz vagy a pónikhoz, akkor ezt a kalendáriumot neki találták ki. A 24 ablakocska mögött ugyanis 24 olyan meglepetés várja, amely legkésőbb karácsonyra igazi istállóvá varázsolja a gyerekszobát. De persze nem csupán nyerítő négylábúakat tartalmaz a naptár, akad benne ugató és csipogó jószág is, valamint mindaz, ami a lovas sporthoz szükséges.

Adventi mesekalendárium

Az advent a várakozás időszaka: és vajon mi lehet szebb egy kisgyerek számára ilyenkor, mint minden este egy új mesére álomba szenderülni? Egy adventi mesekalendárium pedig a legjobb társ lehet ebben. A család csak megkeresi közösen a következő kis számozott zsebet, amelyben egy parányi mesekönyv lapul, benne egy újabb érdekes Disney-történettel. Kuckózzunk be a gyerekszobába, kapcsoljunk hangulatos világítást és adjuk át magunkat annak a 24 varázslatos és időtlen történetnek, amelyeket a kalendárium rejt. A mese örök, a közösen eltöltött meghitt pillanatok pedig felejthetetlenek – élvezze a család együtt az advent csodáját!

Ásványos adventi naptár

A gyerekek imádnak gyűjtögetni, így főleg a kisiskolások körében nagy népszerűségnek örvend minden, ami gyűjthető, legyen szó egy focialbumról vagy szép kövekről. Utóbbiak ráadásul „kincsként" is szolgálnak: így dupla öröm, amikor egy-egy csillogó vagy különleges darabot talál a gyerek. Ha a te csemetéd is megrögzötten kutat minden séta alkalmával „gyémántok" és „varázskristályok" után, akkor neki találták ki az adventi ásványos kalendáriumot, amelynek 24 ablaka mögött 24 gyönyörű magyarországi ásvány található külön-külön műanyag dobozkákba csomagolva, egy praktikus fadobozban. Ráadásul az ásványok mellett egy részletes leírás is helyet kapott a csomagban - amely a benne található ásványokat ismerteti -, és egy matricakészlet a kövek nevével.