Már csak néhány nap és itt az advent, vele együtt pedig a várakozás időszaka, na meg az adventi kalendáriumoké is, amelyeket, valljuk be, szinte mindenki imád – nem csupán a gyerekek. De vajon milyen kalendáriummal lepjük meg a család felnőtt tagjait? Mutatjuk!

Valószínűleg kevés olyan ember él a földön, aki ne szeretné a meglepetéseket. Főleg, ha egy egész hónapon át minden nap várja valami apróság. Az ajándék izgalma, a bontogatás öröme nemcsak a kisgyerekeket hozza lázba, de általában a felnőtteket is. Nekik azonban nem is olyan egyszerű adventi kalendáriumot választani, hiszen egészen másért lelkesedik a párunk, mint az anyósunk... Egy biztos, a hasukat általában szeretik az emberek, így most néhány adventi gasztro-kalendáriumot gyűjtöttünk össze felnőtteknek.

A párunknak, ha férfi

Minden férfiben ott él egy gyermek! Ez a gyermek pedig igenis szeret adventi kalendáriumot kapni. Persze nem mindegy, milyet! Ahány férfi, annyi érdeklődési kör, de szerencsére ma már az ő számukra is többféle adventi naptár készül, például kozmetikai, szerszámokat vagy éppen valamilyen alkoholt tartalmazó. Utóbbiból itthon alig lehet levadászni egyet-kettőt, ám ez sem lehetetlen küldetés. Tavaly egy sörös kalendáriumot próbáltunk ki, idén pedig felfedeztük az A.H. Riise Adventi Kalendárium Válogatást, amelynek a 24 ablakocskája mögött 24 apró üvegcse lapult 24 különleges, egyenként 0,02l-es rummal megtöltve. Kortynyi kóstoló a rumok színes világából, ráadásul a csomagolása is rendkívül szép!

Persze nem kell minden nap meginni az ablakocska mögött rejtőző üveg tartalmát – minden napra egy rum azért lehet, hogy sok lenne! –, viszont ez a kalendárium a 24 exkluzív nedűvel olyan, mint egy izglamas úti kalauz, amely elnavigál a rumok ezerarcú földjén.

Az apukánknak vagy az apósnak

Az apukánk és az apósunk is férfi, így ha ő is kedveli az alkoholos italokat, akkor neki is nyugodtan beszerezhetünk egyet a fenti kalendáriumból. Előfordulhat azonban, hogy egy bizonyos kor után nem annyira ajánlatos az alkohol fogyasztása, így el kell gondolkodnunk valamilyen más típusú adventi naptáron. Ilyenkor jön jól mondjuk egy karácsonyi teás kalendárium, amely amellett, hogy szép, még hasznos is, hiszen a hűvös, téli délutánokon ki ne kortyolna el szívesen egy nagy bögre – minden nap más! - teát?

Az anyukánknak vagy az anyósnak

A férfiak után nézzük is, milyen kalendáriummal érdemes meglepni a család idősebb hölgyeit? Igen, tudjuk, hogy ha nőknek szóló adventi kalendárium, akkor a többségnek a kozmetikai naptárak ugranak be elsőre, pedig van élet a kenceficéken túl is – mert bizony akadnak olyan anyukák és anyósok, akik nem nagyon használnak krémeket, maszkokat, szérumokat stb. Az ő számukra ideális lehet egy szép és egyben igen praktikus fűszereket tartalmazó karácsonyi naptár, hiszen ebben az időszakban a hölgyek szinte állandóan sütnek-főznek, s csak úgy szállnak a finom illatok a konyhából.

A párunknak, ha nő

Csoki nélkül nincs advent, és lássuk be, hogy a nők imádják a csokoládét, legyenek 5, 15, 25, 35 vagy 45 évesek. Persze nem mindegy, hogy milyen csoki, hiszen ahány nő, annyi kedvenc csokoládé. Szerencsére rengeteg, a felnőttek ízlésének megfelelő csokis adventi kalendárium található a boltok polcain, így biztosan akad olyan, aminek örülni fog majd az, aki kapja. Legyen az praliné, étcsoki, különlegesen ízesített – például csilis – csoki, marcipán, mindenki megtalálhatja a legjobb ajándékot... csak keresni kell!

A testvéreknek

Ha ünnep, akkor nassolás! Ám nem feltétlenül kell minden nap egy kocka csokival beérnie annak, aki valami finomságot szeretne látni a 24 ablakocska mögött. A nasis adventi naptár remek alternatíva azoknak, akik szeretnek majszolni napközben vagy este ezt-azt, de a csokoládé nem annyira a szívük csücske. Ma már többféle olyan kalendáriummal is találkozhatunk, amely változatos finomságokat tartalmaz, például müzliszeletet, szárított gyümölcsöt, magvakat vagy kekszet.

+1: A kis kedvencnek

Végül, de nem utolsósorban pedig akad olyan adventi kalendárium is, amellyel kis kedvencünknek okozhatunk örömet napról napra az advent idején – hiszen a legtöbb gazdi számára a kutyus családtag, így őt sem szeretnék kihagyni semmi jóból.