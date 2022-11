A Való Világ egykori játékosa, Baukó Éva az utóbbi időben leginkább azzal került reflektorfénybe, hogy harsány véleményt fogalmazott meg egy-egy hírességről, illetve előszeretettel árulta el a legnézettebb műsorok nyerteseinek a nevét.

Nos, Éva ettől függetlenül időről-időre szuperdögös megjelenésével is felhívja magára a figyelmet, ugyanis kétségkívül jobb formában van, mint valaha. Új profilképe ezúttal a már megszokottnál is szexibbre sikerült: melltartó nélkül, egy szál köntösben pózol egy fürdőszobában, így nem csak formás melleit, de hosszú combjait is láttatja.