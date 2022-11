Tegnap véget ért a Dancing with the Stars harmadik évada, 2022-ben a győztes Csobot Adél és profi táncpartnere Hegyes Bertalan lett . Adél szerelme, Istenes Bence is szívszorító szavakkal gratulált kedvesének.

A Dancing with the Stars fináléjának eredményhirdetése alatt feszült pillanatoknak lehettek szemtanúi a nézők. A táncosok egymásba kapaszkodva várták a végeredményt, majd kiderült, hogy 2022-ben a Dancing with the Stars győztese nem más, mint Csobot Adél és Hegyes Bertalan.

A táncosok egymás nyakába borulva zokogtak, és alig akarták elhinni, hogy az övék lett a legjobb táncosnak járó díj.

"Nem találok szavakat, én még soha nem nyertem semmit" - mondta könnyes szemmel Adél, akinek győzelmét szerelme, Istenes Bence sem hagyta szó nélkül.

"Most már nem csak én tudom, hogy milyen csodás ember vagy és mekkora tehetség, hanem az egész ország! Megérdemelted a győzelmet és azt is, ami ezután vár rád. Mondjuk azért örülök, hogy 4 hónap után végre hazajössz, meg fogsz lepődni mekkorát nőttek a fiúk" - írta posztjában a kétgyermekes édesapa.