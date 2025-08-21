Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Elég éles a szemed ehhez az IQ-teszthez? Találd meg az elrejtett üveget 5 másodperc alatt!

agytorna optikai illúzió nehéz feladvány IQ-teszt
Tóth Bori
2025.08.21.
Úgy gondolod, hogy kivételesen éles a szemed? Most kiderül! Kifog a látásodon ez az IQ-teszt, vagy pillanatok alatt megoldod? Találd meg az elrejtett üveget 5 másodperc alatt.

Sikerül megtalálnod az elrejtett üveget ebben az agytekerő rejtvényben mindössze 5 másodperc alatt? Ez a vizuális feladat az IQ-dat, a megfigyelőképességedet és a kognitív készségeidet egyszerre teszteli. Csak a legélesebb szemű emberek képesek ilyen gyorsan észrevenni az üveget. Van olyan éles a szemed, mint egy profi nyomozóé? Képes az agyad villámgyorsan feldolgozni a vizuális információkat? Ha igen, ez az optikai illúzió IQ-teszt tökéletes módja annak, hogy próbára tedd magad. Ha készen állsz a megmérettetésre, akkor íme a kép, kezdődhet a keresés!

képes IQ-teszt
Képes IQ-teszt: hol az üveg a képen?
Forrás: jagranjosh

A mostani feladvány képén egy hangulatos nappali látható. A kandallóban ropog a tűz, a polcokon és a dohányzóasztalon minden szépen rendben sorakozik, a színes díszpárnák puhasága pedig szinte hívogat, hogy leheveredj a kanapéra. De itt most nincsen idő a lazításra! Hiszen ez a kép egy vizuális rejtvény, ami csak arra vár, hogy megoldd! Valahol az idilli otthon egy üveget rejt. Ami úgy belesimul a környezetébe, hogy csak a kivételesen éles látásúak és precíz megfigyelőknek sikerül megtalálniuk 5 másodperc alatt. Rohan az idő, úgyhogy légy alapos, precíz és bizonyítsd be, hogy a legélesebb elmék közé tartozol! 

A kép bonyolult részletei, élénk színei és átfedő tárgyai miatt elsőre rendkívül nehéz észrevenni az üveget. Vajon te sikerrel jársz ott, ahol mások elbuknak? 

Tikk-takk.

Tikk-takk.

Lejárt az idő!

Teljesítetted a kihívást és megtaláltad az üveget 5 másodperc alatt? Gratulálunk! Ha lejárt az idő és az üveg nem lett meg, akkor görgess lejjebb, felfedjük az IQ-teszt megoldását.

Képes IQ-teszt megoldás

Ha most nem jártál sikerrel, ne keseredj el. Tudományos kutatások szerint az ilyen képes IQ-tesztek megoldása javítja a finom eltérések észlelésének képességét, így minden egyes ehhez hasonló kihívás megoldásával egyre jobb és jobb leszel a rejtett tárgyak felismerésében. 

Képes IQ-teszt megoldás
Képes IQ-teszt megoldás
Forrás: jagranjosh

Hívd ki barátaidat és családodat egy játékra! OSZD MEG velük a feladványt és nézd meg, vajon ők gyorsabban teljesítik ezt a kihívást mint te? Ki lesz az, aki elsőként találja meg a képen elrejtett üveget?

