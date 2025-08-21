Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csak a legnagyobb rajongók érnek el 8 pontot! Felismered a hírességeket a lábfejük alapján?

WireImage - Han Myung-Gu
kvíz lábak sztár
Jónás Ágnes
2025.08.21.
Most tesztelheted, mennyire figyelsz a részletekre! Ebben a kvízben híres sztárokat kell felismerned a lábfejük alapján. Vajon sikerül? Figyelj a körömformára, a láb ívére és a finom részletekre, mert minden apróság számít.

A láb egészsége és szépsége gyakran háttérbe szorul a mindennapi rutinban, pedig a gondosan ápolt lábak nemcsak esztétikailag fontosak, hanem a teljes test komfortjához is hozzájárulnak. Az ápolt lábfej és talp bőre puha, sima és hidratált, repedésektől, bőrkeményedésektől mentes. A körmök ideális esetben formásak, rövidre vágottak, a körömágy tiszta.

lábfej
Az ápolt lábfej, köröm és talp egész évben fontosak 
Forrás: Pexels/Erica Onthego

Hollywoodi hírességek, akiknek lábfeje is gyakran kerül reflektorfénybe

A sztárok nem bízzák a véletlenre, ha a cipőkről és a lábakról van szó. Rendszeresen járnak professzionális pedikűrre, de otthon is használnak speciális lábápoló olajokat, bőrpuhító krémeket és talpmaszkokat. Egyesek a fürdővízbe tengeri sót vagy illóolajokat tesznek, hogy felfrissítsék és relaxálják a lábat, valamint lábtorna-gyakorlatokkal és masszázzsal erősítik a talpizmokat. A kényelmes, jól szellőző cipő és a magassarkú váltogatása szintén fontos a hosszú távú egészségért.

Kíváncsiak vagyunk, felismered-e a hírességeket olyan apró testrészlet alapján, mint a lábfej. Indulhat a kvíz? Hajrá! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Kié lehet ez a kecses lábfej?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Na és ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik híresség lehet ő a lábfeje alapján?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Kihez "tartoznak" ezek a lábak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Kire tippelsz, kié lehet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Ki járhat ezeken a szép lábakon?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Kit ismersz fel ennyi részletből?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Na és ez a lábfej kié lehet?

 

