Csak a legnagyobb rajongók érnek el 8 pontot! Felismered a hírességeket a lábfejük alapján?

A láb egészsége és szépsége gyakran háttérbe szorul a mindennapi rutinban, pedig a gondosan ápolt lábak nemcsak esztétikailag fontosak, hanem a teljes test komfortjához is hozzájárulnak. Az ápolt lábfej és talp bőre puha, sima és hidratált, repedésektől, bőrkeményedésektől mentes. A körmök ideális esetben formásak, rövidre vágottak, a körömágy tiszta.

Az ápolt lábfej, köröm és talp egész évben fontosak

Forrás: Pexels/Erica Onthego

Hollywoodi hírességek, akiknek lábfeje is gyakran kerül reflektorfénybe

A sztárok nem bízzák a véletlenre, ha a cipőkről és a lábakról van szó. Rendszeresen járnak professzionális pedikűrre, de otthon is használnak speciális lábápoló olajokat, bőrpuhító krémeket és talpmaszkokat. Egyesek a fürdővízbe tengeri sót vagy illóolajokat tesznek, hogy felfrissítsék és relaxálják a lábat, valamint lábtorna-gyakorlatokkal és masszázzsal erősítik a talpizmokat. A kényelmes, jól szellőző cipő és a magassarkú váltogatása szintén fontos a hosszú távú egészségért.

Kíváncsiak vagyunk, felismered-e a hírességeket olyan apró testrészlet alapján, mint a lábfej. Indulhat a kvíz? Hajrá!