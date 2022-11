Bárdosi Sanyi a Dancing with the Stars kamerái előtt kért bocsánatot Berki Mazsitól a kiesése utáni nem túl elengáns öklendezése miatt.

Ahogy mi is megírtuk, pár héttel ezelőtt a birkózó nehezen viselte a kiesést, amit nem túl disztingvált reakciója is igazolt. Bárdosi az eredményhirdetés után gratulációképpen meg is ölelte Mazsiékat, ezután azonban elfordult, és nem túl diszkrét öklendezésbe kezdett.

"Érzékeny a gyomrom. Számító, hazug, aljas diétán vagyok. 45 éves vagyok, kétgyermekes édesapa, teljesen más az értékrendem. Nálam ez egy határ volt. Nem használok mindent és mindenkit a céljaim elérése érdekében. Nem is gondolnám népszerűbbnek, de gratulálok neki, nem is érdekel. Mindenki úgy csinálja a dolgait, ahogy akarja, de mindenki fogadja el, hogy van véleményem" - nyilatkozta a kiesés után.

A műsor idei évadának utolsó adásába visszatértek a korábban kiesett versenyzők, Bárdosi pedig nyilvánosan bocsánatot kért a korábbi viselkedéséért, amikor Gelencsér Timivel beszélgetett a Dancing kísérőműsorában.

"Van még egy restanciám. Berki Mazsival most már tök jól alakul a viszony. Most már tényleg beszéltünk egymással" - kezdte a birkózó.

"Nem mondom, hogy megbántam, de nem volt elegáns tőlem. Másképp csinálnám mostanra már" - mondta, hozzátéve, hogy reakciója igazából csak saját magának szólt, de az, hogy ennyien látták, valóban nem volt elegáns.

"Emiatt elnézést kérek"

- mondta, majd arra is kitért, hogy mostanra rendeződött Berki Mazsival a viszonya. Ennek ellenére fontosnak érezte, hogy a történtekről nyilvánosan is beszéljen.