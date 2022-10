Nyolc páros küzdött szombat este az Emlékek éjszakáján a Dancing with the Starsban való továbbjutásért. A veszélyzónába Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna, valamint Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc kerültek: végül Bárdosi Sanyiéknak kellett távozniuk a versenyből. A birkózó nehezen viselte a kiesést.

Bárdosiék a zsűritől kemény kritikát kaptak, volt, aki szerint a híresség úgy táncolt, mint malac a jégen. A nézők dönrése alapján Bárdosinak és Szőke Zsuzsannának kellett távoznia. Bárdosi az eredményhirdetés után gratulációképpen meg is ölelte Mazsit, ezután azonban elfordult, és nem túl diszkrét öklendezésbe kezdett. A TV2 nem kívánta kommentálni a jelenetet, ám Sándor nem rejtette véka alá a véleményét.

A Bors azt írja, a helyszínen tartózkodó kollégájuk azt látta, hogy Bárdosi a kamerák lekapcsolása után majdnem nekiment Juronics Tamásnak.

"Mi volt a baj a tánccal? Mond mi volt? Mondjad csak!" - kiabálta Sanyi, majd Ördög Nórát is kiosztotta. Félhangosan azt is megjegyezte, Berki Mazsira utalva, hogy "vigyétek a közelemből ezt a nőt", majd gúnyosan azt is mondta, legközelebb ő is behozza a kutyáját és a gyerekét, hogy továbbjusson.

Bárdosi felesége, Ildikó sem viselte jól férje kiesését, ő már a reklámok alatt számonkérte Bereczki Zoltánt a kemény kritikák miatt.

A birkózónak vasárnap sem sikerült lenyugodnia, így nyilatkozott:

"Aludtam rá egyet, de egy szavamat sem bánom! Köszönöm, hogy itt lehettem, ez egy hatalmas show volt, élveztem minden percét. Öklendeztem, igen. Ösztönös reakció volt. Augusztus végén halt meg az édesapám. Ha valaki, én tényleg gyászolok. Meggyőződésem, hogy apám egyébként látott onnan fentről, és mérhetetlenül büszke rám. Ennek ellenére sem gondoltam etikusnak bevinni a műsorba ezt az érzést. Más pedig beleviszi ezt a műsorba. Nekem ettől felfordul a gyomrom és kész... Ha valaki a véleményemen megsértődik, az nem érdekel. Én elhatárolódom attól, aki a gyászát használja fel önpromózásra."