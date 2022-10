Nyolc páros küzdött szombat este az Emlékek éjszakáján a Dancing with the Starsban való továbbjutásért. A veszélyzónába Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna, valamint Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc került: végül Bárdosi Sanyiéknak kellett távozniuk a versenyből. A birkózó nehezen viselte a kiesést, amit nem túl diszkrét reakcióján is igazolt.