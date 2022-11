"Olyan szerencsés vagyok, hogy az elmúlt hónapokban ő vezetett minket a tánc útján a párommal.Nagy ajándék vagy az életünkbe" - írta egy az Andrei Mangrával közös kép alá Anita.

A posztból kiderült, hogy Andrei argentin tangózni tanítja Anitát és szerelmét, amit valószínűleg közelgő esküvőjükön is eltáncolnak majd.

A kutyaviselkedés-szakértőként dolgozó tévés a Dancing with the Stars fináléját is élőben nézte végig, és élőben látta Tóth Andi és Andrei örömtáncát.