Csobot Adél nyerte a Dancing with the Stars harmadik évadát, de mint kiderült, a gyerekei ezt már előre tudták.

Csobot Adél és Hegyes Berci lettek a Dancing with the Stars győztesei, amit kitörő örömmel fogadtak. "Nem találok szavakat, én még soha nem nyertem semmit" - mondta a győzelem után Adél, akinek győzelméhez persze Istenes Bence is gratulált.

"Most már nem csak én tudom, hogy milyen csodás ember vagy és mekkora tehetség, hanem az egész ország! Megérdemelted a győzelmet és azt is, ami ezután vár rád. Mondjuk azért örülök, hogy 4 hónap után végre hazajössz, meg fogsz lepődni mekkorát nőttek a fiúk" - írta Bence. Azóta az is kiderült, a gyerekeik hogyan engedték el a döntő napján édesanyjukat.

"A gyerekek úgy engedtek el otthonról a döntő napján, hogy: »Anya! Te fogod megnyerni, hiszen te táncolsz a legjobban! És anya, utána visszakapjuk az életünket!«" - árulta el Adél a Mokkában.