Úgy fest, csak a látszat volt, hogy a Farm VIP sárga csapatán belül béke és szeretet uralkodik, Visváder Tomi a könnyeivel küszködve vallotta be, mit érez...

Komoly fordulatokat hozott a Farm VIP sárga csapatában a második termelési feladat. Az eddig vezetőnek tűnő Visváder Tamás óriásit csalódott a társaiban, ennek pedig hangot is adott. A lufi akkor durrant ki, amikor Görgényi Fruzsina átverte a piros csapatot. A színjáték annyira jól sikerült, hogy mindenki megsajnálta, sőt, Nyertes Zsuzsa vele együtt zokogott.

Végül a sárga csapaton belül többen is akadtak, akik túlzásnak tartották Fruzsi alakítását, többek között Visváder Tomi is, aki a termelési feladat értékelésekor kikelt magából és a saját csapata ellen fordult.

"Sok napja itt vagyunk, sok kudarcon vagyunk túl, és nagyon kettős érzéseim vannak. Talán nyerünk, de ez a győzelem nem olyan ízű lesz, mint a vereségek. Az a vereség édesebb volt, mintha most nyerünk. Most érzem azt, hogy édesapaként én itt állok, a családom helyett, egy olyan közösségben, ahol nekem most így elég. Elfogytam"

– kezdte könnyeivel küzdve Tamás, aki végül keményen fogalmazott.

"Egyre inkább húz a szívem a pirosakhoz. Lehet, hogy nálunk ez a kezdeti összehaverkodunk és minden rendben van, ez egyesével külön-külön valami színjáték volt, és ebben a színházban egyedül én maradtam meg önmagam

– zárta mondandóját a sárga csapat tagja.

A keddi adásban végül Szorcsik Viki és Nyertes Zsuzsa párbajoztak, végül utóbbi hagyta el a Farmot.