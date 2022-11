Pap Dorci csodálatos teljesítményt mutatott a Dancing with the Stars című műsorban, hiszen harmadik helyezett lett. Nemcsak ennek örülhet azonban, de lehet, hogy egy új szerelem is felbukkant az életében.

Pap Dorci hatalmas erőbedobással kezdte el annak idején a Dancing with the Stars műsorát, tette ezt annak ellenére, hogy a magánélete romokban hevert. Nagy szerelmével, Esztergályos Patrikkal ugyanis szakítottak. "Sajnos, nem úgy alakult a kapcsolatunk Patrikkal, ahogy szerettük volna. Külön utakon folytatjuk. Patrikkal volt az első olyan kapcsolatom, akivel megpróbáltuk a közös életet is, talán ezért is most ez a legnagyobb csalódás" - mondta akkor a műsorban Dorci, ám úgy tűnik, a szomorúságnak mostanra nyoma sincs.

A Dancing with the Stars utolsó adásában ugyanis, Gelencsér Timi bejelentkezése közben egy férfival volt látható a háttérben, aki odalépett hozzá, megfogta a kezét, majd az ölébe kapta - szúrta ki a Bors.