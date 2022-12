Csobot Adél úgy érzi, a Dancing with the Stars műsora óta sokkal több szeretetet és támogatást kap, mint korábban. Többek között erről is kérdezték az énekesnőt.

"Mindig próbálok kielégítő válaszokat adni a kérdéseikre. Nincs bennem távolságtartás, csak mindig próbáltam megóvni a magánéletemet, amennyire csak lehetett. Ez a jövőben is így lesz. Való igaz, amikor még picik voltak a gyerekek, előfordult, szerepeltem velük a magazinokban. Azóta viszont megváltozott a hozzáállásom ehhez, próbálom a lehető legjobban megóvni őket" – mondta a Story magazinnak Adél.

"Azt érzékeltem az utóbbi időben, hogy nagyon sok szeretetet és támogatást kaptam, nagyon

sok elismerést, ami mindenképpen jó érzéssel tölt el. Ha jobban belegondolok, az a megosztottság,

ami korábban a személyemhez, a nevemhez kapcsolódott, talán már kevésbé van jelen."