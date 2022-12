Csobot Adél és Hegyes Berci nyerték a Dancing with the Stars 2022-es évadát. A táncos szívhez szóló sorokkal köszönte meg szerelmének, hogy mindvégig támogatta az adások alatt.

Hegyes Bercinek évekig nem volt párkapcsolata, hiába próbálták összehozni a Dancing with the Stars korábbi évadaiban az aktuális táncpartnereivel. Végül a műsornak hála ismerte meg szerelmét néhány hónappal ezelőtt, akinek most köszönetet mondott, amiért mindvégig támogatta őt.

"Most pedig szeretném kifejezni köszönetemet annak az embernek, aki a legnagyobb segítségem volt az egész évad alatt, Neked Fanni, amiért legnagyobb támaszom voltál az elmúlt 4 hónapban, mellettem voltál a legfáradtabb, legstresszesebb időszakban és mindig szerető, meleg otthonba térhettem haza hozzád. Bizonyos, hogy nélküled nem tudtam volna végig csinálni a műsort ilyen kiegyensúlyozottan, nagyon szeretlek! És nyilván az én frizuráim voltak legjobbak. Most pedig jöjjön az az időszak, ahol én leszek a Te támaszod!" – írta ki az Instagram-oldalán Berci.