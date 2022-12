KOS

Párkapcsolatban élő: A párod az égi folyamatok szerint nincs jó passzban. Sok türelem kell hozzá. Semmiképp se vedd magadra az ő ingerültségét! Nem veled van baja. Most ne oktasd ki, és ne gondold, hogy veled van baja! Inkább legyél megértő vele, és kényeztesd őt! Főzhetsz neki illatos teát, ami lecsillapítja, megnyugtatja...

Szingli: Az égi folyamatok szerint a másik fél valóban kihívásokkal küzd. Nem a kifogásokat keresi, hanem tényleg nehéz időszakot él meg. Ettől még nem kellene veled ingerültnek lennie. Az ismerkedés ezen fázisában ízelítőt kaphatsz abból, hogy hogyan kezeli a problémás napokat. Természetesen nem szabad végzetes következtetéseket levonnod.

BIKA

Párkapcsolatban élő: Nem ártana egyeztetnetek, hogy mire mennyit akartok költeni. Akkor is, ha egy kasszán vagytok, és akkor is, ha nem. Felesleges dolgokat megvenni – pláne duplán – több, mint luxus lenne. A pénz nem állhat közétek. A kapcsolatotok ennél értékesebb. Emlékeztessétek magatokat és egymást erre nap, mint nap! És nem lesz baj...

Szingli: Kínos pénzről beszélni egy kapcsolat kezdeti szakaszában. Lehet, hogy nem értesz egyet azzal, hogy a másik mire költ. De könnyen lehet, hogy ő se ért veled egyet. Ettől még folytathatjátok az ismerkedést. Hosszú távon majd meg kell beszélnetek ezt, de ne most! Az emberek nehezen beszélnek a pénzről. Mivel ez intim téma. Szóval ne feszegesd!

IKREK

Párkapcsolatban élő: A kedvesed össze van zavarodva. Nem miattad, hanem a munkája, vagy egyéb hivatalos ügyek miatt. Valószínűleg nem tehetsz mást, mint meghallgatod, bátorítod. Nem tudod, és nem neked kell megoldanod az ő dolgait. Bízz benne! Ügyes, és a te támogatásoddal javulnak az esélyei. Törekedj arra, hogy jó hangulat uralkodjon, amikor együtt vagytok!

Szingli: Úgy tűnik, hogy a másik fél nem látja a kiutat egy szorult helyzetből. Emlékeztesd magad arra, hogy nem neked kell megmondanod, hogy mi a megoldás! Akkor se, ha te jól látod. Ha az ismerkedés szakaszában túlságosan belefolysz a dolgaiba, akkor rossz irányt vehet a kapcsolatotok. Ezzel tisztában vagy, ha valaha beleestél ilyen, vagy hasonló szituációba.

RÁK

Párkapcsolatban élő: A bolygók azt mutatják, hogy a párod szerdától végre ki tudja mondani azt, amit eddig nem tudott. Épp itt az ideje, hogy egyértelműen fogalmazzon, és ne neked kelljen találgatnod. Közben az is tanulságos lehet, hogy kiderül, tényleg nem veled volt baja. Vagyis felesleges rémeket látnod. Nincs veszélyben a kapcsolatotok harmóniája.

Szingli: Hajlamos vagy azt hinni, hogy a másik fanyalog, ha nem lelkesedik folyton. Semmiképp se válj paranoiássá! És ne cidrizz magadban! Inkább konkrétan kérdezz rá, hogy mi a baja! Így hamar kiderül, hogy egzisztenciális, vagy más ügyek nyomasztják. Persze az is beszédes, ha nem érzed jól magad a másik társaságában. Érdemes ezen eltöprengened...

OROSZLÁN

Párkapcsolatban élő: Zsúfolt napjaitok vannak. Ha együtt éltek, akkor legyenek szentek az esték! Egymással foglalkozzatok, és ne másokkal! Ha nem éltek együtt, akkor is találkozzatok! Ne fogjátok a sok munkára és a fáradtságra! Muszáj egymásra időt szánnotok. Máskülönben ellaposodik, elszürkül a kapcsolatotok. Ez végzetessé válhat. Szóval kerülendő.

Szingli: Amennyiben úgy érzed, hogy fáradt vagy, és nem éred utol magad, lemondhatsz egy randevút. De ha ebből rendszert csinálsz, ne csodálkozz, ha másik már nem lesz kíváncsi rád! Inkább szüneteltesd az ismerkedést. Nem várhatod el a másiktól, hogy be nem látható időn keresztül rád várjon. Ha neked nincs rá időd, majd lesz másnak...

SZŰZ

Párkapcsolatban élő: Kedd estig pattanásig feszülnek az idegeid. Több parázs vita is kipattanhat. Szerdától sokat javul a kép. Bolygód, a Merkúr jegyet vált, és végre visszaveheted az irányítást pl. a munkádban. Ettől megnyugszol, és több türelmed lesz a kedvesedhez. Jobban tudsz figyelni rá, és apróságokkal kedveskedhetsz neki. Pl. meglepetés vacsorával...

Szingli: Okosan tennéd, ha csak szerdától folytatnád a párkeresést. Ugyanis előtte az égi folyamatok szerint ingerült leszel. Felesleges lenne ilyen hangulatban ismerkedned. A másik még nem tudja, nem tudhatja, hogy nem vele van bajod. Szerdától sokkal jobb lesz a stílusod, ami megkönnyíti a kommunikációt. Vagyis innentől több sikerre számíthatsz - írja az Astronet.

Az összes jegy szerelmi horoszkópjáért kattints ide!